華邦電子深耕后豐鐵馬道 實踐環境永續承諾

有關台東地區店家反映疑因裝設太陽能板引發電費異常，台電12日表示，該址太陽光電系統設有光電發電雙向電表，用戶端也設有雙向電表，分別計量光電系統發電及用戶端用電，兩者用電、發電量可清楚區分。台電並於10日進行會勘，確認現場用電設備、電流、電壓及負載情形均屬正常。

2026-09-12 14:39