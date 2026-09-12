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華邦電子深耕后豐鐵馬道 實踐環境永續承諾

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
從認養到共好。華邦電深耕后豐鐵馬道、實踐環境永續承諾。圖／華邦電提供
從認養到共好。華邦電深耕后豐鐵馬道、實踐環境永續承諾。圖／華邦電提供

華邦電今日由總經理陳沛銘率領逾千名員工及眷屬共同響應后豐鐵馬道認養活動，以實際行動投入環境守護，展現華邦凝聚員工力量、回饋在地社會的企業精神。

后豐鐵馬道融合自然景觀、歷史人文與自行車休閒特色，是台中重要的遊憩場域。華邦自2022年9月起與台中市政府觀光旅遊局合作，認養后豐鐵馬道路段，迄今已屆滿四年，並將持續投入環境清潔與設施維護。截至2026年8月，累計清掃維護費用逾220萬元。華邦透過長期且穩定的資源投入，協力提升公共空間的環境品質，進一步深化企業與地方的連結。

除持續投入環境維護，華邦亦設置融入在地特色的告示牌，以「自然、守護、共好」為設計核心，結合企業識別、自行車文化與生態意象，讓永續理念自然融入周邊環境，傳達華邦珍視自然、深耕地方的長期承諾。

華邦電 永續 台中

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