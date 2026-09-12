聽新聞
0:00 / 0:00
華邦電子深耕后豐鐵馬道 實踐環境永續承諾
華邦電今日由總經理陳沛銘率領逾千名員工及眷屬共同響應后豐鐵馬道認養活動，以實際行動投入環境守護，展現華邦凝聚員工力量、回饋在地社會的企業精神。
后豐鐵馬道融合自然景觀、歷史人文與自行車休閒特色，是台中重要的遊憩場域。華邦自2022年9月起與台中市政府觀光旅遊局合作，認養后豐鐵馬道路段，迄今已屆滿四年，並將持續投入環境清潔與設施維護。截至2026年8月，累計清掃維護費用逾220萬元。華邦透過長期且穩定的資源投入，協力提升公共空間的環境品質，進一步深化企業與地方的連結。
除持續投入環境維護，華邦亦設置融入在地特色的告示牌，以「自然、守護、共好」為設計核心，結合企業識別、自行車文化與生態意象，讓永續理念自然融入周邊環境，傳達華邦珍視自然、深耕地方的長期承諾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。