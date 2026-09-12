富達國際：AI與能源轉型推動新商機 北亞三優勢成布局焦點

富達國際指出，亞洲正位於多項驅動全球市場趨勢的核心，包括AI、半導體需求、電氣化發展及能源韌性。台灣、南韓、日本及中國大陸同時兼具長期結構性成長趨勢、基本面改善及合理評價的三大條件，投資吸引力優於全球其他主要市場。

富達國際基金經理桑森（Ian Samson）指出，AI已從單純的科技主題，逐漸演變為驅動全球資本支出的重要力量，涵蓋運算能力、先進晶片、記憶體、網路設備、資料中心及電力基礎設施等完整生態系，而北亞正掌握其中最關鍵的供應鏈優勢。

此外，桑森指出，亞洲同時也是全球能源基礎建設擴張重要推手，從電氣化趨勢帶動電網設備、電池儲能、輸配電網路及電力管理系統需求，到資料中心快速發展進一步推升穩定電力及相關基礎設施需求，為投資人帶來更廣泛的機會。

桑森認為，雖然半導體等科技產業具有周期性特徵，市場評價也仰賴企業獲利維持韌性。不過，若AI基礎建設投資持續擴展至未來十年，亞洲企業仍可望持續受惠相關零組件、設備及實體基礎建設的需求成長。同時，各市場近年積極推動有利投資人的改革措施，進一步提升亞洲長期吸引力。

至於固定收益投資，桑森表示，在市場持續關注美國財政赤字擴大及成熟市場通貨膨脹風險之際，亞洲資產所具備的價值儲存功能值得投資人重新評估。

其中，中國大陸受惠相對溫和通膨環境與龐大貿易順差，中國公債與人民幣展現較佳防禦特性。至於日本、台灣及南韓，則同樣擁有穩健外部帳結構及相對低估的貨幣評價。