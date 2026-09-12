Coupang酷澎iPhone 18 Pro系列預購今開跑 Apple 授權經銷商安心買

Coupang酷澎宣布，12日晚間8時起，開放蘋果（Apple）iPhone 18 Pro系列預購，包含同步升級的AirPods 5、Apple Watch Series 12和Apple Watch Ultra 4在內。Coupang酷澎作為Apple授權經銷商，同步全台為顧客帶來精心打造的iPhone 18 Pro與最新穿戴系列。

Coupang酷澎推出iPhone 18 Pro信用卡購機優惠，國泰世華卡友享雙重回饋，9月30日前單筆分期滿4萬元現折2,500元、折抵後單筆分期刷卡滿4萬元登錄再享2,500元小樹點（信用卡）回饋；9月份回饋每一正卡戶當月限擇優回饋一次。

多家銀行同步享刷卡優惠，中國信託LINE Pay卡單筆消費滿4萬元現折2,000元，再享2,500點LINE POINTS；台新銀行單筆消費滿4萬元現折3,000元，使用台新Richart卡最高再享3.3%台新Point（信用卡）回饋；玉山銀行單筆分期滿6萬元現折3,000元，使用Unicard完成登錄再享8%玉山e point回饋；聯邦銀行單筆分期滿4萬元現折3,000元，登錄再享1,800元刷卡金；星展銀行單筆分期滿5萬元則現折2,000元，登錄再享4,000元刷卡金。各銀行優惠活動至9月30日止。

此外，在Coupang酷澎下單最新iPhone 18 Pro時同步點選舊機回收補貼，並依據US3C指定流程完成手機回收，9月30前享限時10%現金回饋，最高領回現金51,800元

iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max擁有iPhone歷來最先進的專業級相機系統，電池續航力和效能也大幅提升。全新4800萬像素融合主相機可變光圈，提供前所未有的創作掌控度；全新的專業級控制項目則讓使用者能自訂「相機」App體驗。兩款機型皆配備更小巧、更實用的「動態島」、A20 Pro晶片和新一代均溫板，帶來iPhone歷來最強的持續效能。

Coupang酷澎持續拓展官方授權3C選品，透過值得信賴的正品保障、便利的線上購物流程，與全年無休真人客服，提供顧客從選購、配送到售後更完整的購機體驗。Coupang酷澎讓顧客安心選購最新Apple產品，以更便利、可靠的服務迎接新一代iPhone。