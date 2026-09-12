快訊

亞運男籃／「死亡之組」拚淨勝分太吃虧 中華隊搶8強門票只能贏卡達

勒斃女友棄屍陽明山 他自導自演報案「女友失蹤」還嗆家屬別再問

出國最怕遇到這種人！她曝旅伴1行為超掃興 怨：爽感都沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

Coupang酷澎iPhone 18 Pro系列預購今開跑 Apple 授權經銷商安心買

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Coupang酷澎宣布12日晚間八時開放全新 iPhone 18 Pro系列預購。Coupang酷澎／提供
Coupang酷澎宣布12日晚間八時開放全新 iPhone 18 Pro系列預購。Coupang酷澎／提供

Coupang酷澎宣布，12日晚間8時起，開放蘋果（AppleiPhone 18 Pro系列預購，包含同步升級的AirPods 5、Apple Watch Series 12和Apple Watch Ultra 4在內。Coupang酷澎作為Apple授權經銷商，同步全台為顧客帶來精心打造的iPhone 18 Pro與最新穿戴系列。

Coupang酷澎推出iPhone 18 Pro信用卡購機優惠，國泰世華卡友享雙重回饋，9月30日前單筆分期滿4萬元現折2,500元、折抵後單筆分期刷卡滿4萬元登錄再享2,500元小樹點（信用卡）回饋；9月份回饋每一正卡戶當月限擇優回饋一次。

多家銀行同步享刷卡優惠，中國信託LINE Pay卡單筆消費滿4萬元現折2,000元，再享2,500點LINE POINTS；台新銀行單筆消費滿4萬元現折3,000元，使用台新Richart卡最高再享3.3%台新Point（信用卡）回饋；玉山銀行單筆分期滿6萬元現折3,000元，使用Unicard完成登錄再享8%玉山e point回饋；聯邦銀行單筆分期滿4萬元現折3,000元，登錄再享1,800元刷卡金；星展銀行單筆分期滿5萬元則現折2,000元，登錄再享4,000元刷卡金。各銀行優惠活動至9月30日止。

此外，在Coupang酷澎下單最新iPhone 18 Pro時同步點選舊機回收補貼，並依據US3C指定流程完成手機回收，9月30前享限時10%現金回饋，最高領回現金51,800元

iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max擁有iPhone歷來最先進的專業級相機系統，電池續航力和效能也大幅提升。全新4800萬像素融合主相機可變光圈，提供前所未有的創作掌控度；全新的專業級控制項目則讓使用者能自訂「相機」App體驗。兩款機型皆配備更小巧、更實用的「動態島」、A20 Pro晶片和新一代均溫板，帶來iPhone歷來最強的持續效能。

Coupang酷澎持續拓展官方授權3C選品，透過值得信賴的正品保障、便利的線上購物流程，與全年無休真人客服，提供顧客從選購、配送到售後更完整的購機體驗。Coupang酷澎讓顧客安心選購最新Apple產品，以更便利、可靠的服務迎接新一代iPhone。

Apple 酷澎 iPhone 18 Pro iPhone 刷卡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

iPhone 18新機上市掀換機潮 七大銀行刷卡回饋一次看

iPhone 18 Pro預購開戰！全盈+PAY祭9%回饋金 綁台新卡2.3%回饋無上限

iPhone新機預購即將開跑 北富銀祭最高9300元回饋

網路家庭、momo、蝦皮、酷澎12日晚間開放 iPhone 18 Pro系列預購

相關新聞

台東店家反映疑因裝設太陽能板電費暴增？台電：太陽光電非吃電怪獸

有關台東地區店家反映疑因裝設太陽能板引發電費異常，台電12日表示，該址太陽光電系統設有光電發電雙向電表，用戶端也設有雙向電表，分別計量光電系統發電及用戶端用電，兩者用電、發電量可清楚區分。台電並於10日進行會勘，確認現場用電設備、電流、電壓及負載情形均屬正常。

Coupang酷澎iPhone 18 Pro系列預購今開跑 Apple 授權經銷商安心買

Coupang酷澎宣布，12日晚間8時起，開放蘋果（Apple）iPhone 18 Pro系列預購，包含同步升級的AirPods 5、Apple Watch Series 12和Apple Watch Ultra 4在內。Coupang酷澎作為Apple授權經銷商，同步全台為顧客帶來精心打造的iPhone 18 Pro與最新穿戴系列。

日月光好聲音297人參賽 全台廠區員工從產線唱上舞台

全球封測龍頭日月光投控（3711）旗下員工不只拚半導體，也站上舞台展現好歌喉。日月光文教基金會與日月光集團聯合職工福利委員會共同主辦「2026日月光好聲音」，今年首度將賽事擴大至全台廠區，吸引297名員工報名，最終19人晉級決賽，並由姜宛林拿下華語組冠軍、Timothy John Cachero奪得外語組冠軍。

矽品號召400名志工清除小花蔓澤蘭 回收所得全捐和平國小

矽品精密今天在東勢林場舉辦「蔓來快除 永續森活」除蔓志工日，號召員工、眷屬與台中和平國小師生超過400人參加，清除外來入侵植物小花蔓澤蘭，守護山林生態，也將現場回收藤蔓所得的收購金，全數捐贈和平國小作為2027台加藝大節活動旅費，幫助偏鄉學生拓展國際視野與學習機會。

重電與AI終端量產潮接力 迎第4季旺季攻堅行情

時序將步入2026年第4季，台股大盤在經過第3季高檔拉回洗牌後，多頭架構依然穩固。大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，全球貨幣政策轉向與產業基本面強勁拉貨，將成為第4季台股向上攻堅的雙核心引擎，整體大盤呈現「AI為主攻、金融與傳產為防禦底座」的健康輪動格局。

台積攜手供應商 高雄舉辦聯合徵才

台積電（2330）12日於高雄舉辦2026年台積公司暨供應商聯合徵才活動，期盼招募更多對半導體具高度熱忱的在地人才，並促進高雄地區的就業與經濟發展。預計釋出涵蓋工程師、助理工程師、技術員、保全及清潔人員等逾 1,000 個多元職缺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。