快訊

亞運男籃／「死亡之組」拚淨勝分太吃虧 中華隊搶8強門票只能贏卡達

勒斃女友棄屍陽明山 他自導自演報案「女友失蹤」還嗆家屬別再問

出國最怕遇到這種人！她曝旅伴1行為超掃興 怨：爽感都沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

台東店家反映疑因裝設太陽能板電費暴增？台電：太陽光電非吃電怪獸

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
大樓屋頂光電板示意圖。圖／聯合報系資料照
大樓屋頂光電板示意圖。圖／聯合報系資料照

有關台東地區店家反映疑因裝設太陽能板引發電費異常，台電12日表示，該址太陽光電系統設有光電發電雙向電表，用戶端也設有雙向電表，分別計量光電系統發電及用戶端用電，兩者用電、發電量可清楚區分。台電並於10日進行會勘，確認現場用電設備、電流、電壓及負載情形均屬正常。

針對店家反映「光電板使用店家電力、造成電費自9,000元暴增數倍」，台電表示，該址光電系統於2024年6月併網，經台電台東區處查核用戶歷年用電紀錄，店家所指每月電費約8,000至9,000元屬2025年後用電情形，期間已有光電設備運作。此外，經檢視2024年11月至2026年用電紀錄，光電系統陸續發電期間，用戶端用電度數並未因此增加；光電系統關閉、未發電期間，亦曾出現用戶用電增加情形，顯示兩者應無直接關聯。

台電指出，針對用戶於2024年7月及9月電費較高情形，經了解當時店家曾進行店面整理，期間亦適逢「鹿燈大道」特色市集於暑假期間舉辦，自6月底至9月中旬陸續辦理相關活動。考量店面整理及市集期間營業、來客等情形，不排除照明、空調或其他設備使用增加，進而影響用電量；惟實際用電增加原因仍須視當時設備使用情形而定。台東區處當時亦曾派員現場查核，確認電表指數正確、運作正常，並無計量異常。市集活動結束後，用電亦回落至平常水準。

台電也說明，太陽光電板為「發電設備」，所產生的電力可供用戶使用或併入電網，並非大量用電的「吃電怪獸」。如用戶對用電情形仍有疑義，台電將持續提供查核及說明服務。

台東 台電 太陽光電 光電 電費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

政院拍板撥補台電711億！累虧飆破3700億 台電喊：本質是補貼全民

台汽電8月營收年增12倍

智慧經營／大亞電線電纜董事長沈尚弘 築起韌性電網防火牆

最高40萬元獎學金！台電獎學金招考70人 核工、AI等類科皆可報考

相關新聞

台東店家反映疑因裝設太陽能板電費暴增？台電：太陽光電非吃電怪獸

有關台東地區店家反映疑因裝設太陽能板引發電費異常，台電12日表示，該址太陽光電系統設有光電發電雙向電表，用戶端也設有雙向電表，分別計量光電系統發電及用戶端用電，兩者用電、發電量可清楚區分。台電並於10日進行會勘，確認現場用電設備、電流、電壓及負載情形均屬正常。

Coupang酷澎iPhone 18 Pro系列預購今開跑 Apple 授權經銷商安心買

Coupang酷澎宣布，12日晚間8時起，開放蘋果（Apple）iPhone 18 Pro系列預購，包含同步升級的AirPods 5、Apple Watch Series 12和Apple Watch Ultra 4在內。Coupang酷澎作為Apple授權經銷商，同步全台為顧客帶來精心打造的iPhone 18 Pro與最新穿戴系列。

日月光好聲音297人參賽 全台廠區員工從產線唱上舞台

全球封測龍頭日月光投控（3711）旗下員工不只拚半導體，也站上舞台展現好歌喉。日月光文教基金會與日月光集團聯合職工福利委員會共同主辦「2026日月光好聲音」，今年首度將賽事擴大至全台廠區，吸引297名員工報名，最終19人晉級決賽，並由姜宛林拿下華語組冠軍、Timothy John Cachero奪得外語組冠軍。

矽品號召400名志工清除小花蔓澤蘭 回收所得全捐和平國小

矽品精密今天在東勢林場舉辦「蔓來快除 永續森活」除蔓志工日，號召員工、眷屬與台中和平國小師生超過400人參加，清除外來入侵植物小花蔓澤蘭，守護山林生態，也將現場回收藤蔓所得的收購金，全數捐贈和平國小作為2027台加藝大節活動旅費，幫助偏鄉學生拓展國際視野與學習機會。

重電與AI終端量產潮接力 迎第4季旺季攻堅行情

時序將步入2026年第4季，台股大盤在經過第3季高檔拉回洗牌後，多頭架構依然穩固。大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，全球貨幣政策轉向與產業基本面強勁拉貨，將成為第4季台股向上攻堅的雙核心引擎，整體大盤呈現「AI為主攻、金融與傳產為防禦底座」的健康輪動格局。

台積攜手供應商 高雄舉辦聯合徵才

台積電（2330）12日於高雄舉辦2026年台積公司暨供應商聯合徵才活動，期盼招募更多對半導體具高度熱忱的在地人才，並促進高雄地區的就業與經濟發展。預計釋出涵蓋工程師、助理工程師、技術員、保全及清潔人員等逾 1,000 個多元職缺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。