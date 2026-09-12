日月光好聲音297人參賽 全台廠區員工從產線唱上舞台

全球封測龍頭日月光投控（3711）旗下員工不只拚半導體，也站上舞台展現好歌喉。日月光文教基金會與日月光集團聯合職工福利委員會共同主辦「2026日月光好聲音」，今年首度將賽事擴大至全台廠區，吸引297名員工報名，最終19人晉級決賽，並由姜宛林拿下華語組冠軍、Timothy John Cachero奪得外語組冠軍。

「2026日月光好聲音」11日在日月光高雄廠K23國際會議廳舉行決賽，也是「2026日月光音樂季」系列活動之一。今年最大不同，在於賽事從過去以高雄廠為主，進一步擴大至中壢廠、矽品精密及環旭電子等集團台灣據點，讓不同廠區、不同國籍員工首度同台競演。

日月光文教基金會董事長吳田玉表示，外界談到半導體封測產業，往往聯想到輪班、生產線及高強度工作環境，但日月光全球有近十萬名員工，其中許多人工作之外擁有不同專長與興趣，只是過去未必有機會被看見。

吳田玉指出，「日月光好聲音」安排選手接受一對一歌唱指導及樂團彩排，希望讓員工能在專業舞台上完整呈現自己，同時透過線上直播，也讓遠在海外的外籍員工家人能同步參與，「讓外界看見半導體廠不同的一面」。

日月光好聲音自2022年由高雄廠開辦，今年邁入第五屆。此次晉級決賽的19名選手中，本國籍員工10人、外籍員工九人。自7月起，晉級選手利用周末往返高雄、台中接受專業歌唱老師一對一指導，8月起再與現場伴奏樂團進行彩排，冠、亞、季軍獎金分別為2萬元、1.5萬元及1萬元。

除了競賽本身，日月光也把活動視為員工交流及多元文化融合的平台。決賽當天除邀請參賽者家人與親友到場，也針對家鄉遠在數千公里外的外籍員工安排全程直播，讓海外親友同步觀看。

日月光高雄廠處長林挺生說，過去賽事中曾有一名菲律賓籍員工，在家鄉原本是職業歌手，後來因嗓音受傷放棄歌唱，來台工作後透過日月光好聲音重新站上舞台，並奪下冠軍；另有菲律賓籍女員工選唱《A Million Dreams》，將歌曲獻給留在家鄉的孩子，透過歌聲傳達在台工作的心情。

林挺生強調，對第一線員工、尤其是離鄉來台工作的外籍同仁而言，平日在生產線上工作的角色較少有機會被外界看見，因此公司希望透過舞台，讓員工在工作身分之外，也有展現個人專長與自我的機會。

部分參賽員工後續也陸續受邀參與日月光文教基金會年度慈善同樂會、公司尾牙及相關活動演出，從產線工作者轉身成為活動表演者。日月光表示，希望透過音樂及藝文活動，增加跨廠區、跨國籍員工交流，也進一步強化企業內部的認同感與凝聚力。