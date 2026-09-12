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矽品號召400名志工清除小花蔓澤蘭 回收所得全捐和平國小

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
矽品精密今天在東勢林場舉辦「蔓來快除 永續森活」除蔓志工日，號召員工、眷屬與台中和平國小師生超過400人參與，清除外來入侵植物小花蔓澤蘭，也將現場回收藤蔓所得的收購金，全數捐贈和平國小作為2027台加藝大節活動旅費。圖／矽品精密提供
矽品精密今天在東勢林場舉辦「蔓來快除 永續森活」除蔓志工日，號召員工、眷屬與台中和平國小師生超過400人參與，清除外來入侵植物小花蔓澤蘭，也將現場回收藤蔓所得的收購金，全數捐贈和平國小作為2027台加藝大節活動旅費。圖／矽品精密提供

矽品精密今天在東勢林場舉辦「蔓來快除 永續森活」除蔓志工日，號召員工、眷屬與台中和平國小師生超過400人參加，清除外來入侵植物小花蔓澤蘭，守護山林生態，也將現場回收藤蔓所得的收購金，全數捐贈和平國小作為2027台加藝大節活動旅費，幫助偏鄉學生拓展國際視野與學習機會。

今天是矽品與和平國小連續第3年合作除蔓行動，3年累計移除外來小花蔓澤蘭約1100公斤，由台中市政府農業局與林業保育署台中分署，以每公斤8元單價回收植株。

矽品公司強調，活動呼應矽品精密ESG永續發展策略，透過環境保護（Environmental）、社會參與（Social）及在地共好等面向，將企業資源轉化為推動生態保育與教育平權的具體行動。小花蔓澤蘭因蔓延迅速，常大面積覆蓋原生植物，被譽為「綠癌」，更被國際自然保育聯盟（IUCN）列為世界百大入侵種。活動結合環境教育導覽與分組實作，讓學生在山林中理解入侵種如何影響生態，並透過回收所得直接支援校內學習計畫，實現「從田間到課堂」的循環。

今天活動共移除小花蔓澤蘭200公斤，回收金額全數捐贈和平國小。矽品將把除蔓列入年度員工公益計畫，攜手台中和平國小、林保署台中分署與東勢林場，一起為永續山林與教育扎下深厚根基，共同維護生態環境。

矽品精密今天在東勢林場舉辦「蔓來快除 永續森活」除蔓志工日，號召員工、眷屬與台中和平國小師生超過400人參與，清除外來入侵植物小花蔓澤蘭，也將現場回收藤蔓所得的收購金，全數捐贈和平國小作為2027台加藝大節活動旅費。圖／矽品精密提供
矽品精密今天在東勢林場舉辦「蔓來快除 永續森活」除蔓志工日，號召員工、眷屬與台中和平國小師生超過400人參與，清除外來入侵植物小花蔓澤蘭，也將現場回收藤蔓所得的收購金，全數捐贈和平國小作為2027台加藝大節活動旅費。圖／矽品精密提供

矽品精密今天在東勢林場舉辦「蔓來快除 永續森活」除蔓志工日，號召員工、眷屬與台中和平國小師生超過400人參與，清除外來入侵植物小花蔓澤蘭，也將現場回收藤蔓所得的收購金，全數捐贈和平國小作為2027台加藝大節活動旅費。圖／矽品精密提供
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小花蔓澤蘭 矽品 志工

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