重電與 AI 終端量產潮接力 迎第4季旺季攻堅行情

時序將步入2026年第4季，台股大盤在經過第3季高檔拉回洗牌後，多頭架構依然穩固。大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，全球貨幣政策轉向與產業基本面強勁拉貨，將成為第4季台股向上攻堅的雙核心引擎，整體大盤呈現「AI為主攻、金融與傳產為防禦底座」的健康輪動格局。

郭修誠分析表示，全球金融市場流動性顯著改善，不僅壓低企業資金成本，更有助於外資回流亞太高成長市場，為台股高檔資金動能注入強心針。同時，第4季進入傳統科技新品備貨與消費旺季，加上美系四大雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設資本支出，台股供應鏈由晶圓代工先進製程、光通訊，一路延伸至伺服器組裝與液冷散熱，接單能見度已直通2027年。

此外，次世代AI PC與智慧型手機終端普及率提升，亦帶動IC通路與消費電子板塊補漲。非電族群方面，金融業受惠於前三季資本利得與手續費收入爆發，全年獲利有望創歷史新高，搭配高股息特性與法說會利多，持續發揮防禦與撐盤效果；航運與重電基建則因運價支撐及全球轉型需求，提供額外營運彈性。台股資金輪動加速轉向兼具AI終端量產、高息防禦與基礎建設剛性需求的多重產業組合。大華優利高填息30（00918）憑藉均衡且全方位的產業陣容，成為機構法人與散戶資金在高檔拉回時進行戰略性布局的防禦利器。

郭修誠表示，觀察00918成分股結構，其配置邏輯顯著跳脫單一AI伺服器的傳統範疇，呈現「電腦周邊與AI終端、金融保險、航運logistics以及電子通路」四足鼎立的堅實防禦形態。在科技硬體方面，除了搭上AI伺服器商機的緯穎（6669）與廣達（2382）外，00918更重倉布局AI PC與終端硬體大廠華碩（2357）、技嘉（2376）及IC通路龍頭大聯大（3702）。隨著美系與台系科技巨頭在第4季陸續推出新一代AI PC與消費性電子終端，供應鏈拉貨潮正式由上游晶圓代工與組裝廠，全面擴散至下游品牌端與通路網，為00918注入極具長線營運題材的資本利得動能。「AI終端＋金融防禦＋基礎建設工程」的交叉布局，使00918能夠有效發揮分散風險與提高組合填息率的雙重效果，特別適合在台股高檔攻堅之際，提供下檔支撐與穩健現金流。

郭修誠指出，00918在傳統產業與高股息防禦族群的戰略布局同樣深厚。除了包含兆豐金（2886）、第一金（2892）、永豐金（2890）等兼具高資本適足率與法說利多的金控指標外，亦涵蓋受惠全球貿易鏈重組與運價高檔支撐的航運龍頭華航（2610）與長榮（2603），以及半導體廠房工程大廠漢唐（2404）等標的。

郭修誠表示，雖然市場仍需密切關注公債殖利率波動與地緣政治變數，但在全球AI資本支出不減、資金面轉趨寬鬆的加持下，台股第4季可望迎接傳統旺季與作帳行情，台股後市值得關注，建議投資人可採單筆分批布局或透過高股息ETF定期定額，參與第4季行情。