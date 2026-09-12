台積攜手供應商 高雄舉辦聯合徵才

台積電（2330）12日於高雄舉辦2026年台積公司暨供應商聯合徵才活動，期盼招募更多對半導體具高度熱忱的在地人才，並促進高雄地區的就業與經濟發展。預計釋出涵蓋工程師、助理工程師、技術員、保全及清潔人員等逾 1,000 個多元職缺。

本次活動台積結合17家優良供應商與合作夥伴在中山大學附屬國光中學體育館設立徵才攤位，包括KLA美商科磊、台灣迪恩士半導體科技、東京威力科創、台灣先藝科技、台灣荏原精密、台灣艾司摩爾科技、美商科林研發、台灣應用材料、河筧工程、帆宣系統科技、和淞科技、兆聯技術服務、鐶宇科技、後憲保全、四維清潔、日盛發、亞太國際電機，預計總共釋出涵蓋工程師、助理工程師、技術員、保全及清潔人員等逾1,000個多元職缺。

台積高雄廠吳斯安廠長致詞時表示，今年台積順利量產全世界最先進的2奈米技術，締造了台積及半導體產業夥伴們在高雄地區業務成功的重要里程碑，高雄在地鄉親及里長們的建言讓台積公司能更貼近在地需求，持續進步並擴大生產，引進更多的在地人才，促進高雄及後勁楠梓地區的就業與經濟發展。在大家的共同協助下，台積的成長將與在地的環境永續發展共創多贏。吳斯安廠長也再次感謝所有的供應商與合作夥伴，給予台積公司持續的支持，並歡迎所有對半導體產業有熱情的人才加入。

台積已於2026年3月宣布預計今年在台灣招募包含工程師與技術員等約8,000名新進同仁，工作地點涵蓋桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄等地；歡迎電機、電子、光電、物理、材料、化學、化工、機械、資工、資管、工工、工管、環工、土木、人資、商管、會計等領域的應屆畢業生，或具備相關工作經驗者加入。

台積承諾提供優質的工作機會與具有競爭力的整體薪酬福利，並規劃員工職涯發展；在追求技術卓越的同時，秉持誠信正直、承諾、創新和客戶信任的核心價值，致力落實共融的工作環境，鼓勵來自不同文化背景、專業領域與生活經驗的夥伴互相交流，並積極推動身心障礙人才及設備職類女性工程師的招募。在開放、樂於溝通的環境中，不斷激發創新及競爭力。

台積誠摯邀請充滿熱情、勇於創新、渴望成長的夥伴一同加入台積，探索職涯無限可能，共創全球半導體發展的高峰！