快訊

人口探底／不婚族=不生兒？ 婚姻不再誘人 出生率跟著垮

快設鬧鐘！ 9月14日開搶「10元日韓機票」 加碼星宇77折、五星飯店只要10元

監院無監委明年仍編550萬買3輛新車 藍委喊減列或凍結

聽新聞
0:00 / 0:00

台積攜手供應商 高雄舉辦聯合徵才

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台積電12日於高雄舉辦2026 年台積公司暨供應商聯合徵才活動。照片／台積電提供
台積電12日於高雄舉辦2026 年台積公司暨供應商聯合徵才活動。照片／台積電提供

台積電（2330）12日於高雄舉辦2026年台積公司暨供應商聯合徵才活動，期盼招募更多對半導體具高度熱忱的在地人才，並促進高雄地區的就業與經濟發展。預計釋出涵蓋工程師、助理工程師、技術員、保全及清潔人員等逾 1,000 個多元職缺。

本次活動台積結合17家優良供應商與合作夥伴在中山大學附屬國光中學體育館設立徵才攤位，包括KLA美商科磊、台灣迪恩士半導體科技、東京威力科創、台灣先藝科技、台灣荏原精密、台灣艾司摩爾科技、美商科林研發、台灣應用材料、河筧工程、帆宣系統科技、和淞科技、兆聯技術服務、鐶宇科技、後憲保全、四維清潔、日盛發、亞太國際電機，預計總共釋出涵蓋工程師、助理工程師、技術員、保全及清潔人員等逾1,000個多元職缺。

台積高雄廠吳斯安廠長致詞時表示，今年台積順利量產全世界最先進的2奈米技術，締造了台積及半導體產業夥伴們在高雄地區業務成功的重要里程碑，高雄在地鄉親及里長們的建言讓台積公司能更貼近在地需求，持續進步並擴大生產，引進更多的在地人才，促進高雄及後勁楠梓地區的就業與經濟發展。在大家的共同協助下，台積的成長將與在地的環境永續發展共創多贏。吳斯安廠長也再次感謝所有的供應商與合作夥伴，給予台積公司持續的支持，並歡迎所有對半導體產業有熱情的人才加入。

台積已於2026年3月宣布預計今年在台灣招募包含工程師與技術員等約8,000名新進同仁，工作地點涵蓋桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄等地；歡迎電機、電子、光電、物理、材料、化學、化工、機械、資工、資管、工工、工管、環工、土木、人資、商管、會計等領域的應屆畢業生，或具備相關工作經驗者加入。

台積承諾提供優質的工作機會與具有競爭力的整體薪酬福利，並規劃員工職涯發展；在追求技術卓越的同時，秉持誠信正直、承諾、創新和客戶信任的核心價值，致力落實共融的工作環境，鼓勵來自不同文化背景、專業領域與生活經驗的夥伴互相交流，並積極推動身心障礙人才及設備職類女性工程師的招募。在開放、樂於溝通的環境中，不斷激發創新及競爭力。

台積誠摯邀請充滿熱情、勇於創新、渴望成長的夥伴一同加入台積，探索職涯無限可能，共創全球半導體發展的高峰！

高雄 徵才 台積

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電 CoWoS 產能擴產仍無法跟上 AI 需求 訂單外溢非台積電陣營

台積：長期毛利率56%有信心

2026TTXC台灣文化科技大會 10月在高雄駁二登場

半導體硬體研發主管年薪中位數183萬元最高 這類人才薪資可超越主管職

相關新聞

台積攜手供應商 高雄舉辦聯合徵才

台積電（2330）12日於高雄舉辦2026年台積公司暨供應商聯合徵才活動，期盼招募更多對半導體具高度熱忱的在地人才，並促進高雄地區的就業與經濟發展。預計釋出涵蓋工程師、助理工程師、技術員、保全及清潔人員等逾 1,000 個多元職缺。

台灣大新IP 前進電玩展

台灣大哥大深耕遊戲發行與ACG（動漫遊戲）社群，強化與轉投資智寶的戰略合作，共同製作開發的《電鋸甜心》系列全新作品，將於9月17日登上2026東京電玩展，雙方持續合作動畫與IP商業化，年底預計陸續推出三項大型展覽，放大IP的粉絲經濟商機。

美光祭史上最高獎酬 全球6萬人受惠、台灣員工獎金百萬起跳

記憶體市況火熱，同樣也反映在員工薪酬上，記憶體大廠美光（Micron）昨（11）日宣布發放公司史上最高規模的2026會計年度（FY26）獎酬，全球逾6萬名員工受惠。

台積：長期毛利率56%有信心

台積電財務長黃仁昭表示，儘管2奈米量產爬坡與海外擴產短期仍會對獲利率帶來壓力，但台積電對長期毛利率維持56%以上仍有信心；他也表示AI還在發展初期，未來AI Agent將帶動需求從加速器擴散到處理器；而台積電目前CoWoS產能仍相當吃緊，台積電採取部分封裝製程外包，紓解後段產能瓶頸。

微軟算力大擴張！資料中心容量將增逾兩倍 台廠喜訊

彭博資訊引述知情人報導，微軟（Microsoft）計劃在2032年前擴增全球資料中心容量兩倍以上，從目前的約12GW（百萬瓩）提高至逾38GW，涵蓋微軟自有及租賃設施，但不包括向CoreWeave等新型雲端業者租用的運算資源，以解決運算能力不足，客戶轉向甲骨文等競爭對手的問題。

微軟算力大擴張鴻海受惠大 廣達、緯穎也沾光

微軟宣布未來資料中心容量要增加三倍， 甲骨文（Oracle）也公布2027會計年度第1季營收與獲利均超出預期，並對AI基礎設施的持續成長充滿信心。鴻海是兩大雲端服務供應商（CSP）的主力AI伺服器供應商，受惠最大。CSP擴產，廣達、緯穎與神達等其他供應商也同步沾光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。