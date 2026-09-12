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最高40萬元獎學金！台電獎學金招考70人 核工、AI等類科皆可報考

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

報考台電獎學金最後倒數。因應產業民生經濟用電需求，台電持續推動電源、電網等多元電力建設，並積極廣納電力領域人才，今年台電大學及研究所獎學金甄選招考11類科、共70個名額，錄取者最高可拿40萬元獎學金，更可「畢業即就業」進入台電工作。網路報名只到9月18日，歡迎各領域專才把握機會，踴躍報考。

台電說明，本次獎學金甄選除「保健物理/放射化學」、「電網規劃分析與控制運轉」、「電驛」等固定考科，亦因應需求招考「智慧配電物聯網」、「通訊工程」、「地質模擬與風險分析」、「核工」、「網路資通訊安全」、「人工智慧、數據與資訊應用」、「電力電子」及「高壓工程」等11類科，合計70個名額。所有類科皆開放碩班學生報名，部分類科亦開放大三、大四學生報考，落實擴大選才方針。

台電指出，甄選初試將於10月31日舉行，包含筆試、資格審查及面試三階段，錄取後每學期會評核學生學業成績，符合資格者，大學部每學期可領6萬元獎學金，在學期間最高可領24萬元；研究所碩士生每學期可領10萬元，在學期間最高可領40萬元，錄取後寒暑假期間可至公司實習，畢業後還可直接進台電工作。

台電表示，9月起已陸續召開多場實體說明會，相關錄影、簡報及詳細應考資格、考試科目等資訊皆可於甄選網站查詢（https://service.taipower.com.tw/scholarship/）。

獎學金 台電 電力

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