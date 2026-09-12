微軟算力大擴張鴻海受惠大 廣達、緯穎也沾光

彭博資訊引述知情人報導，微軟（Microsoft）計劃在2032年前擴增全球資料中心容量兩倍以上，從目前的約12GW（百萬瓩）提高至逾38GW，涵蓋微軟自有及租賃設施，但不包括向CoreWeave等新型雲端業者租用的運算資源，以解決運算能力不足，客戶轉向甲骨文等競爭對手的問題。

2026-09-12 00:37