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微軟算力大擴張鴻海受惠大 廣達、緯穎也沾光
微軟宣布未來資料中心容量要增加三倍， 甲骨文（Oracle）也公布2027會計年度第1季營收與獲利均超出預期，並對AI基礎設施的持續成長充滿信心。鴻海（2317）是兩大雲端服務供應商（CSP）的主力AI伺服器供應商，受惠最大。CSP擴產，廣達、緯穎與神達等其他供應商也同步沾光。
廣達8月合併營收首度飛越4,000億元大關、達4,239.71億元，前八月合併營收2.64兆元，為同期最佳，年增102.6%。主要就是AI伺服器出貨強勁帶動，單月業績持續高飛。
AI伺服器代工大廠緯穎因應客戶需求，加速全球新產能布局，美國是去年以來的新產能擴充主要地區。緯穎財務長陳昌偉表示，預計明年美國廠產能將會提升至總產能兩成，加上AI伺服器商機持續成長，下半年將投入資本支出9.42億美元（約新台幣298億元）擴產，後續將持續提升水冷散熱產品。
廣達目前AI伺服器出貨主力為輝達GB300，新一代Vera Rubin出貨量能持續放大，預期今年底至明年初開始逐步新舊產品世代交替，Vera Rubin之後將成為廣達AI伺服器主要產品線。
廣達對營運前景樂觀，目前訂單能見度直達2027年，開始與客戶規劃2028年測試用電力需求，代表2028年訂單幾乎確定將到手，助攻後續業績走勢。
神達因應甲骨文等雲端服務供應商的大單需求，正積極砸重金擴增美國加州產能。先前公告，同步擴大加州 Newark、San Jose及 Fremont三地廠區。
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