微軟算力大擴張！資料中心容量將增逾兩倍 台廠喜訊

彭博資訊引述知情人報導，微軟（Microsoft）計劃在2032年前擴增全球資料中心容量兩倍以上，從目前的約12GW（百萬瓩）提高至逾38GW，涵蓋微軟自有及租賃設施，但不包括向CoreWeave等新型雲端業者租用的運算資源，以解決運算能力不足，客戶轉向甲骨文等競爭對手的問題。

甲骨文則是財報報喜，在手合約高於法人預期。甲骨文10日公布，在截至8月底的年度第1季（上季）淨利年比成長約60%至46.8億美元，經調整後每股純益（EPS）1.92美元，營收年增近30%至193億美元，都優於市場預期。

微軟、甲骨文擴大投資

微軟發言人拒絕評論資料中心建設計畫的細節。微軟去年度資本支出已達到1,450億美元，分析師預期支出未來幾年將繼續成長。微軟目前面臨最大阻礙為運算資源供不應求，去年初暫緩開發部分資料中心後，迫使美國與歐洲多個重要據點限制新增雲端訂閱，影響服務穩定性，還使部分客戶轉向競爭對手甲骨文等業者。

微軟、甲骨文及多數美國主要雲端服務商未來幾年都有積極擴增算力的需求，並將訂單延伸至下一代的輝達Vera Rubin平台，帶動台廠包括鴻海（2317）、廣達、緯穎、緯創、神達等業者8月業績報喜，相關業者積極在美國擴產，符合客戶的需求。

甲骨文雲端運算業務強勁成長，現金消耗低於預期，並且調高全年財測。大舉押注AI資料中心開始獲得回報的期待，同時不致過度衝擊資產負債表，11日早盤股價上漲2%。

上季雲端營收暴增62%至116.1億美元，備受關注的雲端基礎設施業務營收更激增121%至74億美元，全都超乎預期。甲骨文預期，本季營收將年比成長30%至34%，約符合市場預測，同時上調全年營收預估到「至少900億美元」，全年EPS目標也調高到8.1美元。

令華爾街驚豔的是，甲骨文上季新增簽訂超過300億美元AI雲端合約，使已簽約、但還沒轉化為營收的剩餘履約義務（RPO）金額季增4%至6,640億美元，高於華爾街預估，顯示客戶對期AI雲端訓練與推論服務的需求，成長快於甲骨文能滿足的速度。甲骨文預期，目前未消化訂單中，約半數將在未來36個月內轉化為營收。