美光祭史上最高獎酬 全球6萬人受惠、台灣員工獎金百萬起跳

記憶體市況火熱，同樣也反映在員工薪酬上，記憶體大廠美光（Micron）昨（11）日宣布發放公司史上最高規模的2026會計年度（FY26）獎酬，全球逾6萬名員工受惠。

台灣符合資格員工每人可領取100萬元感謝現金獎金，年度績效獎金最高達基本目標的500%，加計股票獎酬，台灣產線員工整體薪酬相當於35至68個月薪資。

美光史上最高獎酬

美光此次獎酬涵蓋現金、年度績效獎金及股票，除了百萬元獎金吸睛，也持續推動全員持股，台灣員工年度股票獎酬覆蓋率達100%，新一輪年度配股預計10月底配發，讓員工分享公司成長成果。

美光表示，FY26獎酬規模創公司最高水準，肯定員工今年對營運成果的貢獻，落實讓員工共享成長果實的長期承諾。台灣地區於2025年8月29日前到職的員工，每人獲得100萬元感謝現金獎金；FY26期間新進員工則依實際在職期間按比例發放。

年度績效獎金方面，美光台灣員工最高可領取基本目標的五倍，另有額外股票獎酬，以台灣產線員工而言，加計相關獎酬後，整體薪酬約當35至68個月薪資，反映此次獎勵規模。

美光揭露台灣員工薪酬水準，FY26現金薪酬將從170萬元起跳，以初階工程師為例，平均現金薪酬約290萬元，若再納入以授予價值計算的股票獎酬，平均整體薪酬可達340萬元，現金與股權獎勵同步到位。

股票獎酬是美光薪酬制度另一大重點，美光強調，透過年度配股，不同職務、符合資格員工持有美光股份，目前台灣員工集體持有的美光股票，依現值估算總市值已超過1,000億元。

台灣是美光全球生產與技術布局的重要據點，目前在台員工約1.5萬人，累計投資金額超過1.6兆元。