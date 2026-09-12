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無人機條例行政院副署 漢翔、雷虎、亞航 動起來

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

立法院三讀通過的無人機條例獲行政院副署，業界認為，將為國內無人機產業發展提供長期穩定的資金活水，預料政府標案也將陸續啟動，包括漢翔（2634）、雷虎亞航、碳基、長榮航太、中光電、銘旺科等大廠，也將跟著「動起來」。

雷虎深耕無人載具及自主製造多年，已透過美國Blue UAS等提供符合美軍需求無人載具；面對國內無人機預算落實，雷虎說，嘉義大埔美園區新廠預計年底啟用，屆時將強化爭取大型標案所需的履約、備料及週轉金，把握重要的成長機會。

漢翔無人機已發展至自主研發與建立自有品牌，目前正致力取得美國Green UAS認證；隨著無人機預算推進，漢翔將在軍用無人機的量產與後勤體系中扮演關鍵供應商角色。

海軍啟動「第二代海搜戰術型無人機」籌獲計畫，擬採購32架銳鳶二型無人機及相關設備；亞航與碳基曾共同承製並交付先導型機，市場看好兩家公司將成為後續量產案最直接受惠者。

長榮航太是國軍無人機標案首波得標廠商之一，聚焦於中大型監偵型無人機研發與製造，市場高度看好其憑藉首波實績續吞紅利。

中光電先前已順利完成國防部逾3,000架微型及監偵型無人機訂單交貨，公司目前正加速擴產計畫。

亞航 漢翔 雷虎

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