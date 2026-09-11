臻鼎旗下慶鼎精密併宏恒勝電子 整合資源提升管理效益

日月光投控今（11）日宣布，子公司日月光半導體經其董事會決議，通過向關聯企業牧德科技購入自動光學檢測（AOI）及自動外觀檢測（AVI）等機器設備，以因應日月光半導體產能擴充需求，雙方依照詢比議價累計過去一年及未來之未稅交易金額為3.34億元。

2026-09-11 19:43