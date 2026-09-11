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臻鼎旗下慶鼎精密併宏恒勝電子 整合資源提升管理效益
臻鼎-KY（4958）11日公告旗下慶鼎精密併子公司宏恒勝電子，公司說明，整合資源提升管理效益。預定合併基準日為115/09/30。
臻鼎公告，合併存續公司：慶鼎精密，合併消滅公司：宏恒勝電子，慶鼎精密與宏恒勝電子均為公司之子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司100%持股子公司，此次吸收合併不影響股東權益。
臻鼎說明，併購目的整合資源，提升管理效益，本次合併無涉及股份及現金支付，併購後預計產生之效益：簡化投資架構、降低營運成本。
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