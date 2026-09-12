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台灣大新IP 前進電玩展
台灣大哥大（3045）深耕遊戲發行與ACG（動漫遊戲）社群，強化與轉投資智寶的戰略合作，共同製作開發的《電鋸甜心》系列全新作品，將於9月17日登上2026東京電玩展，雙方持續合作動畫與IP商業化，年底預計陸續推出三項大型展覽，放大IP的粉絲經濟商機。
台灣大總經理林之晨表示，台灣大在ACG的起點，由遊戲代理發行開始，近年透過策略投資、合資等布局，逐步延伸至IP內容開發與營運，攜手智寶一同打造全球知名IP《電鋸甜心》新作，代表在遊戲布局進入製作開發，未來亦將拓展玩家從遊戲內容至終端設備的娛樂體驗。
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