聽新聞
0:00 / 0:00

台灣大新IP 前進電玩展

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）深耕遊戲發行與ACG（動漫遊戲）社群，強化與轉投資智寶的戰略合作，共同製作開發的《電鋸甜心》系列全新作品，將於9月17日登上2026東京電玩展，雙方持續合作動畫與IP商業化，年底預計陸續推出三項大型展覽，放大IP的粉絲經濟商機。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大在ACG的起點，由遊戲代理發行開始，近年透過策略投資、合資等布局，逐步延伸至IP內容開發與營運，攜手智寶一同打造全球知名IP《電鋸甜心》新作，代表在遊戲布局進入製作開發，未來亦將拓展玩家從遊戲內容至終端設備的娛樂體驗。

電玩展 台灣大 智寶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣大攜智寶打造《電鋸甜心》系列新作 將登東京電玩展

靜宜大學產業人才培育營隊 中區25所高中職學生探索AI新趨勢

橘子雙箭齊發 第3季拚轉盈

百年品牌圈粉新世代！金蘭解鎖臺味「無限」跨界

相關新聞

微軟算力大擴張！資料中心容量將增逾兩倍 台廠喜訊

彭博資訊引述知情人報導，微軟（Microsoft）計劃在2032年前擴增全球資料中心容量兩倍以上，從目前的約12GW（百萬瓩）提高至逾38GW，涵蓋微軟自有及租賃設施，但不包括向CoreWeave等新型雲端業者租用的運算資源，以解決運算能力不足，客戶轉向甲骨文等競爭對手的問題。

美光發最高獎酬 台灣員工可領百萬

記憶體市況火熱，同樣也反映在員工薪酬上，記憶體大廠美光昨日宣布發放公司史上最高規模的二○二六會計年度（FY26）獎酬，全球逾六萬名員工受惠。台灣符合資格員工每人可領取一百萬元感謝現金獎金，年度績效獎金最高達基本目標的百分之五百，加計股票獎酬，台灣產線員工整體薪酬相當於卅五至六十八個月薪資。

台灣大新IP 前進電玩展

台灣大哥大深耕遊戲發行與ACG（動漫遊戲）社群，強化與轉投資智寶的戰略合作，共同製作開發的《電鋸甜心》系列全新作品，將於9月17日登上2026東京電玩展，雙方持續合作動畫與IP商業化，年底預計陸續推出三項大型展覽，放大IP的粉絲經濟商機。

美光祭史上最高獎酬 全球6萬人受惠、台灣員工獎金百萬起跳

記憶體市況火熱，同樣也反映在員工薪酬上，記憶體大廠美光（Micron）昨（11）日宣布發放公司史上最高規模的2026會計年度（FY26）獎酬，全球逾6萬名員工受惠。

台積：長期毛利率56%有信心

台積電財務長黃仁昭表示，儘管2奈米量產爬坡與海外擴產短期仍會對獲利率帶來壓力，但台積電對長期毛利率維持56%以上仍有信心；他也表示AI還在發展初期，未來AI Agent將帶動需求從加速器擴散到處理器；而台積電目前CoWoS產能仍相當吃緊，台積電採取部分封裝製程外包，紓解後段產能瓶頸。

微軟算力大擴張鴻海受惠大 廣達、緯穎也沾光

微軟宣布未來資料中心容量要增加三倍， 甲骨文（Oracle）也公布2027會計年度第1季營收與獲利均超出預期，並對AI基礎設施的持續成長充滿信心。鴻海是兩大雲端服務供應商（CSP）的主力AI伺服器供應商，受惠最大。CSP擴產，廣達、緯穎與神達等其他供應商也同步沾光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。