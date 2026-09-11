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日月光半導體再斥資3.34億元 向牧德購入機器設備

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光半導體因應業務成長，今董事會通過向牧德購入機器設備。聯合報系資料照
日月光半導體因應業務成長，今董事會通過向牧德購入機器設備。聯合報系資料照

日月光投控今（11）日宣布，子公司日月光半導體經其董事會決議，通過向關聯企業牧德科技購入自動光學檢測（AOI）及自動外觀檢測（AVI）等機器設備，以因應日月光半導體產能擴充需求，雙方依照詢比議價累計過去一年及未來之未稅交易金額為3.34億元。

日月光投控表示，日月光半導體為因應業務成長機台需求，考量牧德為關聯企業且為設備製造及供應商，具備專業技術和售後服務，可穩定供應公司機台需求，且可有效降低供應鏈風險，爰擬向牧德取得相關機器設備。

因購入牧德生產的機器設備為全新設備，本案交易價格訂定，係以採購流程之詢比議價後所確定的價格作為交易依據，經日月光半導體董事會決議通過，相關程序業依該公司取得或處分資產處理程序規定辦理。

日月光 牧德 半導體

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