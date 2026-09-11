台普威獲日本JC-STAR資安認證 今、明兩年開工量衝781MWh

雲豹能源旗下儲能子公司台普威能源今（11）日宣布，自主研發智慧能源管理系統（EMS）成功通過日本經濟產業省（METI）與資訊處理推進機構（IPA）共同推行的「JC-STAR」資安標章認證，符合日本物聯網設備資安規範，為台普威持續拓展日本儲能與智慧電網市場再下一城。

日本近年持續強化能源設備資安要求。根據日本經產省最新規範，自2027年4月1日起，儲能系統須符合JC-STAR相關認證要求，資安能力也將成為業者布局日本儲能市場的重要門檻。

台普威總經理馮浩翔表示，EMS是儲能案場電力調度、設備監控及系統運行的核心，隨著儲能逐步成為電力基礎設施的一環，除了系統穩定度，也必須因應各國不同的電網及資安規範。台普威作為台灣少數兼具儲能統包工程、一站式運維服務及EMS自主研發能力的儲能業者，憑藉軟硬體整合與自主技術優勢，此次順利取得日本JC-STAR資安認證，也進一步驗證台普威的系統整合實力，並有助於後續日本案場推進及海外市場拓展。

台普威目前累積儲能建置實績已突破1GWh，日本市場已有14座儲能案場完成併網。由於日本數座高壓儲能案場因部分工程進度較原規劃遞延，相關營收預計於第四季陸續認列，可望帶動營收顯著成長。未來，台普威將持續推進日本高壓儲能案場開發與建置，擴大儲能集成設備銷售，並布局特高壓、低壓及光儲等多元市場。

除台灣、日本外，台普威今年亦正式切入澳洲儲能市場，並持續開發歐洲、北美等海外市場。隨著全球布局推進，預計2026至2027年全球儲能專案總開工量將達222MW（百萬瓦）／781MWh（百萬瓦小時），持續擴大海外工程與系統整合規模，掌握全球能源轉型帶來的長期儲能需求。