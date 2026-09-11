神盾財務老將李宜平接掌安國 羅森洲卸任董座、續任董事

神盾（6462）集團旗下安國（8054）11日宣布，董事會推選李宜平出任董事長，即日起生效；原董事長羅森洲辭去董事長職務，但仍續任安國董事。李宜平長期掌管神盾集團財務及轉投資事業，此次接掌安國，也意味其職務重心由母公司財務管理轉向子公司治理。

安國3日已先公告，法人董事神盾改派李宜平為代表人，取代羅時豪，任期至2028年6月22日；相隔八天後，李宜平進一步獲董事會推選為董事長。

神盾同日另公告，李宜平因退休進行職務調整，卸任資深副總經理、財務長職務，尚未公布新任財務長。由於李宜平隨即轉任安國董事長，此次異動並非全面退出神盾集團，而是卸下母公司財務主管職務、轉戰集團子公司。

李宜平畢業於中興大學經濟系，並取得美國中央密蘇里州立大學企管碩士，過去曾任宏碁集團經理，以及致伸、達創科技、中環、台宏半導體財務長；2016年首次接任神盾財務長，2022年再度接掌該職務。神盾年報顯示，他也曾擔任乾瞻科技董事長，並在多家集團企業擔任董事長，具財務、併購及轉投資管理經驗。