遠傳「遠傳智靈」打造八大AI應用場景 搶進市政、校園、觀光領域

AI發展快速，遠傳電信（4904）以「遠傳智靈」打造白領賦能、系統維運、精準行銷、消費推薦、智慧客服、ESG智慧代理、風險管理、打詐防騙等八大AI應用場景，搶進市政、校園、觀光領域，加速數位轉型落地。

「2026政府暨教育資訊長高峰會」11日於嘉義市登場，遠傳以「遠傳智靈從洞察到行動，啟動轉型新未來」為策展主軸，於會場中展示吧大AI應用場景，聚焦市政、校園、觀光三大應用領域。

遠傳表示，遠傳智靈自2025年推出以來，已協助全台51所大專院校、地方政府及企業導入AI解決方案，加速數位轉型落地；更響應政府推動南台灣產業AI發展政策，遠傳積極投入在地人才培育，助攻企業轉型升級。

此次，遠傳展出「白領賦能」、「系統維運」等AI應用成果，以實際行動力挺南台灣政府、校園邁向數位轉型，以AI Agent協助政府各級單位將資料洞察轉化為可追蹤、可執行的行動方案，透過數位中台串接資料庫，彙整公文、跨局處資訊與案件等，提升行政作業效率，讓管理團隊專注政策規劃、跨域協調等高價值工作。

因應產業升級，遠傳預期，帶動南部縣市大專院校投入AI人才培育，遠傳同步在會中展示「智慧校園3.0」合作成果，包括培養學生競爭力為中心的AI教學創新、校務數據中台、學生360資料模型等，培養符合產業需求的AI人才與數位競爭力。

此外，隨著行政院推動「大南方新矽谷」方案，遠傳預期，將帶動嘉義、台南、高雄、屏東四縣市產業加速邁向AI轉型，吸引企業進駐、人才培育等多元成長，並推動智慧餐飲、智慧零售、生活應用與在地博物館、文化推廣等，打造完整區域發展願景。

遠傳指出，遠傳智靈也針對在地觀光、生活場域推出「精準行銷」、「消費推薦」、「智慧客服」三大應用，除了透過機器學習（Machine Learning）搭配生成式AI提升行銷效益與服務體驗，提升城市觀光品質。遠傳未來也將持續攜手地方政府、企業夥伴提供客製化服務，共同提升區域觀光產業動能。

因應在地企業營運接軌國際，遠傳表示，「ESG智慧代理」以生成式AI整合ESG各項文件，滿足審查規範所需，落實企業永續治理與供應鏈風險控管；企業會計部門也能透過AI進行代收帳款風控管理，提前發現異常交易樣態，降低企業壞帳損失。

遠傳強調，積極配合政府政策，優化AI防詐技術，篩選可疑門號通報主管機關，165通報詐騙門號數量為業界最低。未來將持續結合AI創新能力，支持政府推動「人工智慧之島」願景，攜手產官學界加速產業升級與智慧轉型。