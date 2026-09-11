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力挺NRG戰隊備戰 華碩ROG打造專屬訓練空間

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
為全力支援贊助戰隊NRG備戰即將於九月底在上海登場的《特戰英豪》（VALORANT）2026全球冠軍賽，華碩特別於總部設置專屬訓練空間。圖／華碩提供
為全力支援贊助戰隊NRG備戰即將於九月底在上海登場的《特戰英豪》（VALORANT）2026全球冠軍賽，華碩特別於總部設置專屬訓練空間。圖／華碩提供

華碩（2357）旗下電競領導品牌ROG玩家共和國，長年深耕電競生態，並持續與國際職業戰隊及頂尖選手建立深度合作夥伴關係；為全力支援贊助戰隊NRG備戰即將於九月底在上海登場的《特戰英豪》（VALORANT）2026全球冠軍賽，特別於華碩總部設置專屬訓練空間，提供符合頂級職業競技標準的設備與環境，讓選手在赴賽前穩定訓練節奏，保持最佳狀態！

除了硬體贊助，ROG亦致力將職業選手第一線實戰經驗，轉化為產品開發的核心驅動力；因此，戰隊訪台期間，另精心安排結合選手與開發團隊的深度工作坊，盼其透過實際體驗電競鍵盤、滑鼠等周邊配備，針對外型設計、手部握感、配重重心、按鍵布局和高強度競技情境分享回饋，展開雙向對話，深入剖析不同操作習慣背後的使用需求與痛點。

而為進一步從科學角度探索玩家與設備之間的互動關聯性，ROG積極邀請國內、外選手進行第三方測試，觀察不同手型、抓握習慣及操作姿勢對滑鼠體驗的影響，並藉由產業研發、職業選手實戰與學術研究跨域交流，累積更嚴謹且完整的使用者洞察，作為日後產品設計與人體工學優化的關鍵參考依據。

華碩電競暨辦公裝備事業部產品企劃處處長李偉正表示，「真正的專業電競裝備，不只是將規格推向極致，更需要理解選手怎樣訓練和操作，以及每一個細微差異如何影響比賽表現；惟有與職業戰隊、選手及研究單位持續交流，才能打造出能完美回應玩家需求，助其釋放無限潛能的神兵利器」！

ROG在20年前創立之初即確立了「冠軍之選(The Choice of Champions)」的願景，自此也奠下品牌毫不妥協的超高標準，並獲得玩家一致認可，而全新ROG Ace系列則體現ROG致力提升專業電競體驗的承諾，其以「速度」、「精準度」與「穩定性」為三大核心，同時考量不同玩家手型、握持方式、桌面配置與個人偏好，再加上職業選手參與共同開發、反覆驗證，讓設備成為選手思考與操作的自然延伸，確保關鍵時刻也能擁有高度專注力，稱霸賽場。

ROG 華碩

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