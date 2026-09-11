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黑石再加碼投資算力 預估提高Google TPU採購量
據外媒報導，黑石預計即將採購的Google張量處理單元（TPU）數量，將遠高於今年5月宣布與Google成立合資公司時披露的規模。法人看好，隨著TPU需求量持續擴大，鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）、光聖（6442）等台廠供應鏈將有望受惠。
黑石於今年5月宣布與Google成立一家美國合資公司，提供數據中心容量、運營、網路以及Google Cloud TPU，以「算力即服務」的模式向客戶提供TPU算力。根據當時公告，公司首期將投入50億美元，目標在2027年上線500兆瓦的數據中心容量，並計劃在未來大幅擴張。
Google雲端業務負責人近期也表示，Google AI加速器晶片業務規模已經超過排名第二的競爭對手兩倍。Google 今年還開始將第三方TPU銷售計入雲端業務收入，並透過租賃、直接銷售以及與黑石成立的合資公司等方式擴大TPU商業化。
法人看好，隨著TPU商業化程度持續擴張，使用量將急遽上升，帶動台廠供應鏈跟著受惠，營運動能持續成長。
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