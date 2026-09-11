華碩布局次世代智慧醫療資訊平台 拚3年導入20家醫院

電腦品牌廠華碩近年積極拓展智慧醫療版圖，鎖定醫護缺工痛點，開發次世代智慧醫療資訊平台xHIS與智慧指揮中樞平台Maestro，目標3年內將xHIS服務導入20家醫院；海外布局配合政府新南向政策，已與泰國、菲律賓等東南亞市場展開洽談。

華碩近年在智慧醫療與實體人工智慧（PhysicalAI）領域多有著墨，除了先前發表的智慧機器人與遠距健康管理平台，更進一步深入醫院核心資訊架構與機器人跨場域調度。

華碩機器人暨智慧應用總經理王恒聰接受中央社採訪表示，華碩投入機器人研發超過10年，早期從陪伴型機器人Zenbo切入家庭與特定場域。隨著生成式AI與實體AI技術爆發，AI不再只停留在螢幕裡回答問題，而是具備走出螢幕、在真實世界執行任務的能力。

王恒聰指出，隨著醫院等服務場域引進的機器人數量與廠牌增加，常面臨各家機器人控制後台不互通的痛點，甚至出現多台機器人在病房門口相遇卻卡住的窘境。

為此，華碩打造跨載具、跨品牌的智慧指揮中樞Maestro，如同大腦指揮調度，根據任務需求即時指派最合適、電量充足且距離最近的機器人，執行派送或照護任務。

在底層核心醫療系統方面，華碩AI研發中心副總經理黃國豪說明，醫院體系向來較為保守，過去若要新增功能，往往需要找不同的系統整合商客製化開發，不僅報價高昂且曠日廢時。華碩採取平台化思維，將xHIS打造為如同作業系統的基礎，結合多模態大型語言模型與AI代理人（Agent），大幅降低開發門檻。

黃國豪指出，透過次世代標準架構串接，醫護人員未來甚至能自行使用生成式AI建立常用表單或調用工具，大幅縮短導入時間。華碩也改變過去專案賣斷或高額維護費的商業模式，改採訂閱制等更彈性的機制，協助院方降低成本與提高效率。

談到推動進度，黃國豪說，xHIS去年底在新北市立聯合醫院上線，是第一個指標性落地案例，目前雙方已合作多項AI應用。隨著後續架構與資料整合日趨成熟，華碩已立下明確目標，希望3年內將xHIS服務導入20家醫院。

黃國豪分析，台灣傳統醫療資訊系統（HIS）廠商經營數十年，服務規模多落在40至50家醫院，平均一年僅增加1至2家。華碩作為後進者，目標以破壞式創新加速擴散，且隨著核心AI平台與標準應用程式介面（API）成型，未來拓展速度將呈現指數型成長。

在海外市場拓展策略上，黃國豪坦言，HIS牽涉各國在地法規、醫療流程與病患隱私等因素，整套直接輸出難度較高，華碩採取開放核心平台結合在地系統整合商的合作模式，由華碩提供標準化與具彈性的核心平台，再由當地業者進行優化與法規對接。

王恒聰補充，東南亞地區人口紅利顯著、新醫院建置需求強勁，但當地系統與數位化程度相對不足，對彈性且具備高擴充性的智慧醫療方案展現高度興趣。華碩目前正積極洽談泰國與菲律賓市場，並透過參與醫療展會、結合台灣醫療新南向政策等方式，加速將台灣成熟的智慧醫療解決方案輸出海外。