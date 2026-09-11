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甲骨文營收超越預期 台廠代工供應鏈成主要受惠者
北美CSP大廠甲骨文（Oracle）公布2027年度第1季業績，總營收193億美元，雲端業務總收入創歷史新高，客戶對人工智慧雲端訓練和推理服務的需求持續增長，成長速度遠超供應，第1季在手訂單新增了超過300億美元。法人看好，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、神達（3706）等協力廠跟著旺。
甲骨文第1季營收193億美元，年增30%，超出市場預估191.3億美元，調整後EPS1.92美元，年增30%。雲端業務總收入創歷史新高，按美元計算年增 62%，達到 116 億美元；其中雲端基礎設施（IaaS）收入按美元計算增長121%，達到74億美元，超出市場預估的71.9億。雲端應用（SaaS）收入按美元計算年增 10%，達到 42 億美元。
法人看好，甲骨文營運持續成長，AI伺服器維持強勁，將有利於台廠代工供應鏈後續營運成長動能，帶動出貨量持續提升。
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