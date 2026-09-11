ICAA會員大會登場 呂谷清：AI產業落地已變成未來重要商業模式

智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）11日舉行今年第3季會員聯誼大會，ICAA理事長暨工業電腦廠融程電（3416）董事長呂谷清指出，AI產業的落地，已變成我們未來一個很重要的商業模式，能夠產生比較多的商業模式跟價值。此外，雖然現在記憶體價格不便宜，導致大家未來挑戰很大，但這是危機也是契機。

呂谷清致詞時指出，AI產業的落地，已變成我們未來一個很重要的商業模式，所以我希望，我們在座的每一個會員，都能夠從AI產業的落地，能夠產生比較多的商業模式跟價值。

呂谷清表示，期許在未來的一年，因為現在記憶體價格不是很便宜，所以未來大家挑戰也很大。「但好像價格越漲，我們大家的EPS越高對不對？所以有時候我覺得，價格上有時候是危機也是契機。」

呂谷清指出，我們的同業工業電腦（IPC）廠，大家的獲利上半年成績，或是未來展望，基本上都很好。

在營運表現方面，融程電維持先前法說會上觀點，重申今年第3季營收有望創新高，第4季則約略季對季持平，全年業績創高目標不變。

融程電今年8月營收4.05億元，月減14.2%，年增16.65%；累計2026年1至8月營收為30.01億元，年增27.1%，改寫歷史新高，主要是因國防軍工、半導體及邊緣AI市場終端需求強勁接單暢旺，訂單能見度維持高檔水準，下半年整體營運將再創新高。

融程電持續搶攻邊緣AI及國防自主無人載具商機，聚焦國防軍工和半導體需求推升下帶動專案出貨暢旺，強化全球生態系合作聚焦邊緣AI在國防軍工及無人載具領域部署與應用，國防軍工應用成長預估至少五成。

融程電推出國防軍工無人機與機器人應用的強固型邊緣AI平台，搶攻國防軍工、船舶海事電腦、智慧製造、智慧醫療、物流到智慧城市等應用擴展全球產業鏈，將持續深化國防與半導體產業AI應用布局提升營運效率，透過與主要供應商建立長期策略合作關係，確保關鍵料件供應穩定。