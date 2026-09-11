台灣大攜智寶打造《電鋸甜心》系列新作 將登東京電玩展

台灣大哥大（3045）11日宣布，與智寶（7824）戰略合作推進至新里程碑，共同製作開發的《電鋸甜心》系列全新作品，將於9月17日登上2026東京電玩展。

台灣大表示，長期深耕遊戲發行與ACG社群，現有遊戲代理業務涵蓋《英雄聯盟》、《特戰英豪》等巨作，營運皆已進入成熟階段，仍保持高玩家黏著度與業績持續成長。自2021年策略投資台灣首家進軍資本市場的 ACG IP（動漫遊戲智慧財產權）公司智寶後，雙方資源整合，綜效逐年提升，更攜手智寶一同打造全球知名IP《電鋸甜心》新作。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大在ACG的起點，由遊戲代理發行開始，近年透過策略投資、合資等布局，逐步延伸至IP內容開發與營運。

台灣大指出，擁有千萬用戶，以及MyVideo、MOMO親子台和跨通路觸點，可與內容合作夥伴在IP開發、發行及營運上的能力互補，增加IP觸達用戶與商業化的機會；對玩家，則可在遊戲、動畫、周邊商品與線下活動等更多場景接觸國際IP內容。

智寶近年則從IP產業上游延伸至代理與發行，將過去直接參與日本製作委員會累積的IP開發、取得及跨媒介內容營運資源，投入至動畫、遊戲、電影、漫畫、商品與活動展覽等不同形式。透過與智寶的策略合作，台灣大也由過去的平台、通路及行銷角色，逐步增加對內容產業鏈的參與，串聯集團既有用戶觸點與智寶在IP開發、發行及國際合作上的能力。

現在雙方合作動畫與IP商業化已陸續出現具體成果。台灣大與智寶於2024年合資成立回歸線娛樂，專注動畫IP代理與發行，成立一年即躋身全台動畫市場流量前三大，2025年第2季並達成單季獲利。其中，《藥師少女的獨語》快閃店單案營收達百萬美元等級，驗證IP由內容觀看拓展至實體消費場景的市場潛力；2026年底預計再陸續推出三項大型展覽，持續拓展展覽、商品及粉絲互動等線下體驗，放大IP的粉絲經濟商機。

台灣大從遊戲代理發行及玩家社群經營逐步累積營運經驗，結合電信本業持續擴大產業影響力。此次與智寶共同帶來全球熱銷逾150萬套《電鋸甜心》系列之新作，讓台灣大新科技事業在遊戲領域的布局，進一步跨足製作開發，未來亦將結合myfone門市等消費觸點，拓展玩家從遊戲內容至終端設備的娛樂體驗。

《電鋸甜心》初代作品於2012年推出，以高速戰鬥、黑色幽默及鮮明美式流行文化風格建立辨識度，新作將於2026東京電玩展全球首次公開並開放現場試玩，相關遊戲製作與IP計畫也將於展會期間陸續公布。