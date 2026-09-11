快訊

獨／3大通訊行iPhone 18 Pro預購優惠懶人包！0元入手、送千元折抵金、遲到給1千

血濺家門！北市國中旁1女剛出門就中彈 槍手疑有共犯接應

抗癌多年復發…90年代「鬼王」胃癌病逝享壽62歲 妻悲慟證實

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣大攜智寶打造《電鋸甜心》系列新作 將登東京電玩展

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）11日宣布，與智寶（7824）戰略合作推進至新里程碑，共同製作開發的《電鋸甜心》系列全新作品，將於9月17日登上2026東京電玩展

台灣大表示，長期深耕遊戲發行與ACG社群，現有遊戲代理業務涵蓋《英雄聯盟》、《特戰英豪》等巨作，營運皆已進入成熟階段，仍保持高玩家黏著度與業績持續成長。自2021年策略投資台灣首家進軍資本市場的 ACG IP（動漫遊戲智慧財產權）公司智寶後，雙方資源整合，綜效逐年提升，更攜手智寶一同打造全球知名IP《電鋸甜心》新作。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大在ACG的起點，由遊戲代理發行開始，近年透過策略投資、合資等布局，逐步延伸至IP內容開發與營運。

台灣大指出，擁有千萬用戶，以及MyVideo、MOMO親子台和跨通路觸點，可與內容合作夥伴在IP開發、發行及營運上的能力互補，增加IP觸達用戶與商業化的機會；對玩家，則可在遊戲、動畫、周邊商品與線下活動等更多場景接觸國際IP內容。

智寶近年則從IP產業上游延伸至代理與發行，將過去直接參與日本製作委員會累積的IP開發、取得及跨媒介內容營運資源，投入至動畫、遊戲、電影、漫畫、商品與活動展覽等不同形式。透過與智寶的策略合作，台灣大也由過去的平台、通路及行銷角色，逐步增加對內容產業鏈的參與，串聯集團既有用戶觸點與智寶在IP開發、發行及國際合作上的能力。

現在雙方合作動畫與IP商業化已陸續出現具體成果。台灣大與智寶於2024年合資成立回歸線娛樂，專注動畫IP代理與發行，成立一年即躋身全台動畫市場流量前三大，2025年第2季並達成單季獲利。其中，《藥師少女的獨語》快閃店單案營收達百萬美元等級，驗證IP由內容觀看拓展至實體消費場景的市場潛力；2026年底預計再陸續推出三項大型展覽，持續拓展展覽、商品及粉絲互動等線下體驗，放大IP的粉絲經濟商機。

台灣大從遊戲代理發行及玩家社群經營逐步累積營運經驗，結合電信本業持續擴大產業影響力。此次與智寶共同帶來全球熱銷逾150萬套《電鋸甜心》系列之新作，讓台灣大新科技事業在遊戲領域的布局，進一步跨足製作開發，未來亦將結合myfone門市等消費觸點，拓展玩家從遊戲內容至終端設備的娛樂體驗。

《電鋸甜心》初代作品於2012年推出，以高速戰鬥、黑色幽默及鮮明美式流行文化風格建立辨識度，新作將於2026東京電玩展全球首次公開並開放現場試玩，相關遊戲製作與IP計畫也將於展會期間陸續公布。

東京電玩展 台灣大

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

橘子雙箭齊發 第3季拚轉盈

百年品牌圈粉新世代！金蘭解鎖臺味「無限」跨界

文博會後最大角色盛事登場《有市集－原創角色株式會社》進駐台中遠雄廣場

台灣大明日11點開放預約 iPhone 18 Pro 樂觀看買氣

相關新聞

彩晶高層異動 總座陳盛中辭職、董座焦佑麒暫代

面板廠彩晶（6116）11日公告高層人事異動，總經理陳盛中辭職，職缺由董事長焦佑麒暫代，新任總經理待董事會通過任命後另行公告。

AI催旺IC設計 集邦：前十大第2季營收年增73% 聯發科、瑞昱、聯詠上榜

研調機構集邦（TrendForce）11日指出，2026年第2季全球前十大無晶圓廠IC設計業者合計營收突破1,414.5億美元，年增73%，受惠GPU、CPU、ASIC及高速互連需求成長，NVIDIA穩居龍頭，AMD則超越Qualcomm升至第三名。

iPhone 18 Pro 將開賣！ 中華電信砸逾170萬祭首賣優惠

中華電信（2412）11日宣布「iPhone 18 Pro系列新機首賣會」將於9月18日（五）假台北東區服務中心舉辦，今年新機首賣活動，邀請全台果粉線上登記享優惠，將抽出最新iPhone 18 Pro Max。

MIC AI算力與Physical AI熱潮 驅動功率元件技術升級

資策會產業情報研究所（MIC）表示，AI算力熱潮與AI應用全面擴張到邊緣的趨勢，改寫半導體產業格局與推動技術升級，為臺廠帶來新商機。MIC提出三大趨勢：一、AI算力與Physical AI熱潮帶動功率元件技術升級與整合方案發展；二、AI從雲到端驅動IDM巨頭加速策略轉型，臺廠機會聚焦自駕車、機器人系統級產品；三、先進封裝走向系統整合改變產業競爭格局，臺廠機會由製造擴大至整合服務。

伊雲谷整合集團旗下公司專長 打造企業級 AI 產品組合

為回應企業在不同 AI 發展階段的實際需求，伊雲谷（6689）進一步整合集團旗下公司專長，形成可由單點導入逐步延伸至完整營運架構的企業級 AI 產品組合。其中，伊雲谷、雲馥數位（CloudRiches）、雲動力資訊（Dynacloud）、創智動能（NeuroBrain Dynamics）與雲界數位創新（eCloudEdge）共同布局 AI Agent相關應用。

伊雲谷從 Cloud 走向企業級 AI 全面布局新版圖

看準企業 AI 發展進入新階段，伊雲谷數位科技（6689）11日首度以集團層級，奠基於多年雲端服務與企業數位轉型經驗，整合旗下多元技術、產品與服務量能，正式發布全方位企業級 AI 產品全景圖（Enterprise AI Portfolio），展現從雲端走向企業 AI 的完整布局，致力成為企業推動 AI 規模化應用的關鍵夥伴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。