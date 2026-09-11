快訊

獨／3大通訊行iPhone 18 Pro預購優惠懶人包！0元入手、送千元折抵金、遲到給1千

血濺家門！北市國中旁1女剛出門就中彈 槍手疑有共犯接應

抗癌多年復發…90年代「鬼王」胃癌病逝享壽62歲 妻悲慟證實

聽新聞
0:00 / 0:00

系微總部遷址內湖 深化研發與客戶協作

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

系微（6231）11日宣布，總部自2026年9月16日起遷至台北市內湖區新明路323號12樓「金矽谷25」。新址整合為產品、營運與部分研發團隊；原建國北路辦公室則轉型為研發據點形成北市雙據點布局。

系微表示，遷址主因為研發空間需求增加。隨著AI基礎架構、資料中心平台安全與系統管理相關專案增加，系微持續擴充韌體開發人才擴編、研發驗證與實驗室量能，原有空間已達使用上限。

新總部提供更完整的研發與辦公環境，並可依專案彈性調度座位。新址亦更貼近客戶：台灣主要品牌廠、合作夥伴與ODM的研發據點均多集中於內湖、南港一帶，縮短往返時間有助於提高與客戶工程團隊的現場協作頻率。

系微董事長王志高指出，總部搬遷不僅僅是換一個地址，而是把辦公、研發環境重新配置成未來需要的樣子，同時也規劃出足夠的AI機房。客戶對韌體開發的效率、客戶服務支持、產品安全逐年提高，完善的研發與協作空間到位是一切的先決條件。

配合遷址，系微同步試運營導入搬遷人員彈性上下班時間與雙據點彈性工位制度，並爭取金矽谷25大樓提供捷運接駁服務，降低同仁通勤影響。總部搬遷後，現行電話、電子郵件及既有服務窗口不變。

內湖 系微

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台捷中小企業合作升級 商研院攜捷克協會簽 MOU

世紀民生營收／8月4.65億元、前八月38.86億元 雙創同期新高

宜特營收／8月3.7億元、月減7.3% AI、CPO 與先進製程撐下半年

崇友營收／前八月43.63億元創同期新高 AI科技擴廠添新動能

相關新聞

彩晶高層異動 總座陳盛中辭職、董座焦佑麒暫代

面板廠彩晶（6116）11日公告高層人事異動，總經理陳盛中辭職，職缺由董事長焦佑麒暫代，新任總經理待董事會通過任命後另行公告。

AI催旺IC設計 集邦：前十大第2季營收年增73% 聯發科、瑞昱、聯詠上榜

研調機構集邦（TrendForce）11日指出，2026年第2季全球前十大無晶圓廠IC設計業者合計營收突破1,414.5億美元，年增73%，受惠GPU、CPU、ASIC及高速互連需求成長，NVIDIA穩居龍頭，AMD則超越Qualcomm升至第三名。

iPhone 18 Pro 將開賣！ 中華電信砸逾170萬祭首賣優惠

中華電信（2412）11日宣布「iPhone 18 Pro系列新機首賣會」將於9月18日（五）假台北東區服務中心舉辦，今年新機首賣活動，邀請全台果粉線上登記享優惠，將抽出最新iPhone 18 Pro Max。

MIC AI算力與Physical AI熱潮 驅動功率元件技術升級

資策會產業情報研究所（MIC）表示，AI算力熱潮與AI應用全面擴張到邊緣的趨勢，改寫半導體產業格局與推動技術升級，為臺廠帶來新商機。MIC提出三大趨勢：一、AI算力與Physical AI熱潮帶動功率元件技術升級與整合方案發展；二、AI從雲到端驅動IDM巨頭加速策略轉型，臺廠機會聚焦自駕車、機器人系統級產品；三、先進封裝走向系統整合改變產業競爭格局，臺廠機會由製造擴大至整合服務。

伊雲谷整合集團旗下公司專長 打造企業級 AI 產品組合

為回應企業在不同 AI 發展階段的實際需求，伊雲谷（6689）進一步整合集團旗下公司專長，形成可由單點導入逐步延伸至完整營運架構的企業級 AI 產品組合。其中，伊雲谷、雲馥數位（CloudRiches）、雲動力資訊（Dynacloud）、創智動能（NeuroBrain Dynamics）與雲界數位創新（eCloudEdge）共同布局 AI Agent相關應用。

伊雲谷從 Cloud 走向企業級 AI 全面布局新版圖

看準企業 AI 發展進入新階段，伊雲谷數位科技（6689）11日首度以集團層級，奠基於多年雲端服務與企業數位轉型經驗，整合旗下多元技術、產品與服務量能，正式發布全方位企業級 AI 產品全景圖（Enterprise AI Portfolio），展現從雲端走向企業 AI 的完整布局，致力成為企業推動 AI 規模化應用的關鍵夥伴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。