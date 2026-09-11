日月光擴充產能 斥資3.34億元向牧德採購檢測設備

封測龍頭日月光投控（3711）11日宣布，子公司日月光半導體董事會決議向關聯企業牧德（3563）購入自動光學檢測（AOI）、自動外觀檢測（AVI）等機器設備，以因應業務成長及產能擴充需求，累計過去一年及未來交易金額為新台幣3.34億元，交易金額均未含稅。

日月光半導體表示，牧德為設備製造及供應商，具備相關技術與售後服務能力，向牧德採購除可穩定取得產線所需機台，也有助降低設備供應鏈風險。

由於本次採購項目均為全新設備，交易價格依日月光半導體採購流程詢價、比價及議價後確定，並經董事會決議通過。公司強調，相關程序均依取得或處分資產處理規定辦理。