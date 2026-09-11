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日月光半導體向牧德購入機器設備
全球封測龍頭日月光投控（3711）11日召開重大訊息說明記者會，財務長董宏思說明董事會決議，旗下日月光半導體製造將向關聯企業牧德（3563）科技採購自動光學檢測（AOI）、自動外觀檢測（AVI）等機器設備，交易金額合計達新台幣3億3,429萬7,000元，主要因應產能擴充需求。
日月光半導體為因應業務成長之機台需求，考量牧德為關聯企業且為設備製造及供應商，具備專業的技術和售後服務，可穩定供應公司機台之需求且可有效降低供應鏈風險，爰擬向牧德取得相關機器設備。
因所購入牧德生產之機器設備為全新設備，本案交易價格之訂定，係以採購流程之詢比議價後所確定的價格作為交易依據，經日月光半導體董事會決議通過，相關程序業依該公司之取得或處分資產處理程序規定辦理。
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