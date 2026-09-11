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iPhone 18 Pro 將開賣！ 中華電信砸逾170萬祭首賣優惠

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）11日宣布「iPhone 18 Pro系列新機首賣會」將於9月18日（五）假台北東區服務中心舉辦，今年新機首賣活動，邀請全台果粉線上登記享優惠，將抽出最新iPhone 18 Pro Max。

中華電信說明，果粉於活動時間登入指定網址完成「線上登記雙重抽」、「台北首賣會現場加碼抽」（擇一）線上登記，就有機會獲得iPhone 18 新機3,600元購物金（含2,000元購機折價及Hami Point 1,600點，共360名）、Hami Point 18,000點(共16名) 及最大獎iPhone 18 Pro Max 1TB (共2名)；登記參與「台北首賣會現場加碼抽」並抽中的果粉，當天完成報到還可參加現場加碼抽驚喜好禮，等於擁有最多三重中獎機會。

計算上述開賣優惠，中華電信大方砸下超過170萬元，當日還可望有隱藏版加碼優惠，大搶果粉商機。

中華電信表示，「中華電信 iPhone 18 Pro系列新機首賣會」線上登記活動，將於9月14日（一）上午10點至下午2點開放登記，活動截止後抽出iPhone 18新機3,600元購物金「線上登記雙重抽」280名中獎者及「台北首賣會現場加碼抽」80名中獎者；Hami Point 18,000點及最大獎iPhone 18 Pro Max 1TB，則將於9月18日台北首賣會現場抽出，凡參與線上登記活動者皆有機會再獲獎，中華電信另以簡訊及客服通知後續領獎事宜。

上述中獎者須於11月30日前至中華電信門市購買iPhone 18 Pro系列或iPhone Duo新機任一款，無論新申辦、攜碼或續約精采5G購機資費方案任一租期，即可兌換iPhone 18新機3,600元購物金；另抽中Hami Point 18,000點及iPhone 18 Pro Max 1TB等好禮者，11月底前完成上述申辦條件後將由專人聯繫領獎。

中華電信 折價 iPhone 18 Pro

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