伊雲谷整合集團旗下公司專長 打造企業級 AI 產品組合

為回應企業在不同 AI 發展階段的實際需求，伊雲谷（6689）進一步整合集團旗下公司專長，形成可由單點導入逐步延伸至完整營運架構的企業級 AI 產品組合。其中，伊雲谷、雲馥數位（CloudRiches）、雲動力資訊（Dynacloud）、創智動能（NeuroBrain Dynamics）與雲界數位創新（eCloudEdge）共同布局 AI Agent相關應用。

在 AI 應用層，伊雲谷已建構涵蓋 Multi-Agent、企業知識管理、RAG、AI 助理與語音 AI 等多元能力，包括伊雲谷的 Multi-AI Agent 平台 MAIAH、雲馥數位透過生成式 AI 與 RAG 技術打造的企業專屬知識大腦 EP4Ai、創智動能的企業 AI 員工平台 Argon 與企業 AI 秘書管理平台 Oxygen，以及雲動力資訊的 AI Agent 授權管理平台 - Gemini Enterprise License Optimizer，協助企業把 AI 實際嵌入日常工作流程與業務場景。

隨著應用數量與複雜度提升，治理與安全也同步被納入整體架構；在治理層，伊雲谷首次正式公開 EAG （ECV AI Governance）治理平台全功能，企業可透過 EAG 治理平台進行 Agent、Model、Data 與權限管理，並結合創智動能的資安防護系統 Bromine 以及 AI 評測系統 Lexica，協助企業建立更可視、可管、可控的 AI 營運環境。

在資料層，伊雲谷具備治理、整合、服務與安全合規能力，可透過雲界數位創新的 NeoEdge Matrix 建立支撐 AI 應用所需的數據治理基礎，打造企業知識脈絡 ；在地端與邊緣場景，則藉由 NeoEdge Central 邊緣運算協作平台 ，結合邊緣運算與地端或私有部署能力，將 AI 延伸至 IT／OT 與產業現場，加速串聯實體 AI 應用。

更重要的是，伊雲谷自研 AI Agent 已率先導入 MSP、MSSP、KYC 等核心營運流程，並轉化為可複製的企業產品與服務，強化伊雲谷從技術整合到規模化落地的完整能力。