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伊雲谷從 Cloud 走向企業級 AI 全面布局新版圖

經濟日報／ 記者秦鈺翔／即時報導
伊雲谷創辦人暨董事長蔡佳宏　圖／記者秦鈺翔　攝
伊雲谷創辦人暨董事長蔡佳宏　圖／記者秦鈺翔　攝

看準企業 AI 發展進入新階段，伊雲谷數位科技（6689）11日首度以集團層級，奠基於多年雲端服務與企業數位轉型經驗，整合旗下多元技術、產品與服務量能，正式發布全方位企業級 AI 產品全景圖（Enterprise AI Portfolio），展現從雲端走向企業 AI 的完整布局，致力成為企業推動 AI 規模化應用的關鍵夥伴。

伊雲谷指出，生成式 AI 與 AI Agent 正快速改變企業營運模式，AI 應用也從過去著重個人生產力與單點任務輔助，逐步進入跨部門、跨流程及核心業務場景。當企業開始思考如何將 AI 從個別專案轉化為可持續營運的組織能力，市場對完整 AI 導入架構與規模化服務的需求亦隨之升高。

隨著企業 AI 從單點導入走向規模化應用，企業面對的課題也正快速升級。企業已從早期概念驗證與技術評估進入實際導入階段，但不少企業仍面臨需求如何盤點、應用場域如何建構，以及模型、資料與既有系統如何整合等問題，形成新一波「AI 焦慮」。

伊雲谷創辦人暨董事長蔡佳宏表示，企業的核心課題已不只是如何導入 AI，而是跨越到「如何規模化整合與治理」；當應用持續增加後，如何有效整合不同模型與 AI Agent，同時兼顧資料安全、AI 治理與規模化管理。伊雲谷結合長期累積的企業服務經驗、自主研發 AI 能力與全球生態夥伴資源，協助客戶逐步建立可管理、可持續演進的企業 AI 環境，真正讓 AI 成為企業營運能力的一部分。

伊雲谷副執行長譚子聰則指出，Enterprise AI 不只是技術展現，更要轉化為企業的核心營運戰力，落實在營運與應用場景。伊雲谷已在大中華區、東南亞及日本等市場建立在地服務團隊與跨國服務網路，並具備橫跨雲端、資料、AI 至邊緣及地端的交付能力。我們致力於整合集團技術與區域服務資源，協助不同市場的企業，在各種發展階段導入 AI，並將成功的經驗複製到更多產業與海外市場。

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