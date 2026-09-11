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HBM後段先進封裝需求增加 創控AMC監測設備出貨看增

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
半導體氣體分子污染物（AMC）監控設備廠創控科技董事長王禮鵬。記者尹慧中／攝影
半導體氣體分子污染物（AMC）監控設備廠創控科技董事長王禮鵬。記者尹慧中／攝影

AI與高頻寬記憶體（HBM）需求飆升，驅動全球半導體建廠與廠務擴產潮，創控（6909）提到，身為國際半導體大廠、記憶體廠的長期合作夥伴，配合客戶建廠進度，AMC監測設備解決方案出貨量隨之攀升。

創控的AMC監測解決方案涵蓋廠務環境、製程設備及廠區周界，廣泛應用於半導體供應鏈，包括前端晶圓製造、記憶體，以及後段先進封裝（SoIC、CoWoS、CoPoS等）。

創控說明，AMC/VOC監測設備，涵蓋具備連續監測能力與極高靈敏度的線上型分析系統、可攜式分析儀，以及全方位的系統整合方案，並領先業界推出「半導體工廠微汙染管理—AI 預警解決方案」，可依客戶需求高度客製化，協助廠務建構主動防禦網。創控因應客戶需求，在廠務監控之外，開發微環境暨設備環境應用新產品，力求有效降低製程上的化學風險，全面保障晶圓良率，並以此在半導體供應鏈持續開創新市場。隨著製程推進至2奈米及更先進世代，AMC監測之剛性需求全面增加，將有利創控營運規模持續擴大。

創控日前已公告8月營收6,058萬元，創下歷年同期新高，並較去年同期成長29.35％；累計1-8月營收2.94億元，較去年同期微減1.38％。半導體建廠需求暢旺，創控維持下半年優於上半年的正常淡旺季節奏，隨著客戶持續完成驗收，下半年傳統旺季效應可期。

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