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映智科技參與非洲「國民身分建檔採集系統」訂單 獨家供應指紋模組

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
映智科技董事長黃文權。聯合報系資料照
映智科技董事長黃文權。聯合報系資料照

生物辨識晶片IC設計公司映智科技成功偕同系統整合商（SI）獨家取得非洲大國且為前三大經濟體國家的「國民身分建檔採集系統」專案，負責相關指紋識別採集設備之供應，跨入高門檻國際政府級市場。隨著該人口大國的導入，將為公司產品帶來國際品牌效益，吸引更多國家採用。依此專案進度，預計客戶終端產品（生物識別採集箱）將於今年第四季起陸續交付。

該「生物識別採集箱」主要透過大尺寸指紋模組進行國民資訊收集與身分核驗，完成指紋等生物特徵的採集與儲存，並藉由生物識別技術快速驗證身分真實性，有效杜絕身分冒用問題。目前已有數個地區與國家相繼提出國民數據庫建檔需求，隨著非洲多國國民身分建檔系統陸續上線，生物識別應用需求可望進一步提升，將有利於映智持續拓展非洲市場，並帶動相關業務發展。

映智專注於國家政府級安防、軍安及金融等高階安全利基市場。公司憑藉全球少數同時具備大、中、小全系列指紋感測晶片研發能力，全產品線已取得美國 FBI PIV、印度 STQC L1 及中國 GA 等權威認證，且擁有 AI 高防偽技術與硬體自我校正能力，為高端電容式指紋辨識技術的 IC 設計業者。

憑藉全尺寸產品線、國際權威認證及先進技術研發能力三大優勢推動，映智持續邁向高毛利的生物辨識藍海市場。在本次西非國家標案之前，公司積極陸續布局全球市場，包括東南亞邊境出入管制與警政系統、非洲人口普查、印度政府身分識別，以及中南美洲銀行業等，多項產品皆獲得客戶的肯定。

映智自2025年起轉攻國家級安防與高階安全市場，大尺寸指紋辨識模組出貨量顯著提升。儘管今年上半年因客戶付款條件及帳款回收時程較長，導致部分營收認列時點遞延，但隨著客戶第四季終端產品出貨放量，公司展望全年整體業績營運維持樂觀審慎。

展望未來，映智將持續深耕國際政府標案、國家安全、軍安防務、行動金融等高安全要求市場，採用自有 MatriXcan 技術開發的多款大尺寸指紋辨識產品，陸續參與多國重要標案，深化全球布局並提升市場滲透率。

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