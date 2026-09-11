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美光大手筆發放年度績效獎金！平均每人可領340萬元是史上最高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美光大手筆發放年度績效獎金，平均每人可領340萬元，史上最高，預料可平息工會抗爭。圖為美光桃園廠。歐新社
美光大手筆發放年度績效獎金，平均每人可領340萬元，史上最高，預料可平息工會抗爭。圖為美光桃園廠。歐新社

美光今日宣布，將向全球逾 6 萬名同仁發放2026會計年度（ FY26） 獎酬，以肯定公司今年的卓越成果。此次獎酬為美光公司史上最高，美光此次大手筆發布年度業績獎金，預料有助平息台灣廠工會抗爭。

美光的會計年度通常比實際年份提前或錯開。美光FY26 的時間區段大約涵蓋2025年9月至2026年8月左右。

在台灣，FY26 獎酬包括於2025年8月29日前到職同仁每人新台幣100萬元感謝現金獎金，FY26到職同仁則依在職期間按比例發放；最高達基本目標500%的年度績效獎金，以及額外股票獎酬。台灣產線同仁將獲得相當於35至68個月薪資的整體薪酬。美光台灣員工FY26現金薪酬將從新台幣170萬元起；初階工程師平均現金薪酬為新台幣290萬元，包含以授予價值計算的股票獎酬後，平均整體薪酬為新台幣 340萬元。美光年度績效調薪股票獎酬將達100%覆蓋，讓每位同仁都能成為公司股東，與公司共享長期成功。

美光表示公司深耕台灣超過30年，台灣是美光全球技術領導的關鍵據點。美光在台約有1.5萬名同仁，累計投資逾新台幣1.6兆元。過去兩年，超過800位同仁透過內部轉任開啟新的職涯篇章，其中逾半數獲得晉升；另有逾百位赴美國、日本或新加坡任職，同期近300人次接受為期至少一個月的海外派任，去年，亦有超過16%的台灣員工獲得晉升。

美光稍早也宣布獲得 Great Place To Work評選為「2026 台灣 Best Workplaces」最佳職場之一。與許多獎項不同之處，是這份肯定與評價，來自於每天在美光職場工作、學習、成長的同仁們。

在 Great Place To Work2026 年的調查中，台灣美光有超過 8,200 位同仁參與，人數較前一年顯著成長。台灣團隊成員來自 34 個國家，2026 年女性員工比例達 32%，女性主管比例維持兩成以上。

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