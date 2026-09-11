好市多 iPhone 18與官網同步開賣 黑鑽會員享2%回饋、還能提前進場

蘋果新一代iPhone即將登場，好市多也確定同步開賣。好市多台灣區行銷部經理劉恒嘉11日表示，新款iPhone銷售將與蘋果官網同步，iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max預計9月18日正式開賣，首款摺疊機iPhone Duo則將於10月23日開賣。對黑鑽會員而言，除了可享符合資格消費2%回饋，每日提前入場權益，也讓新機開賣首波搶購多了一項優勢。

根據蘋果官網資訊，iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max將於9月12日晚間8時開放預購，9月18日正式開賣；市場高度關注的首款摺疊機iPhone Duo，則預計10月16日晚間8時開放預購、10月23日正式上市。

隨著好市多確認同步開賣，新機價格及黑鑽會員回饋也成為關注焦點。iPhone等高單價3C商品，由於單筆消費金額高，相較一般日常採買，更能放大會員回饋效果。

好市多黑鑽會員目前年費3,000元，符合資格消費可享2%回饋。以全年符合資格消費15萬元計算，2%回饋即達3,000元，相當於一年黑鑽會員年費；對原本就有換機需求、平時也固定在好市多消費的會員而言，購買高單價iPhone，也能加快累積年度回饋。

除了2%回饋，黑鑽會員目前還享有每日提前入場權益。由於新款iPhone上市初期通常是搶購高峰，若實體賣場首波供貨數量有限，提前入場也可能成為黑鑽會員購機的另一項優勢。

價格同樣是消費者關注重點。過去蘋果新品上市期間，好市多部分iPhone機型售價具競爭力，因此新機上市時，除了蘋果官網、電商及電信通路外，好市多也成為不少消費者比價選項。此次iPhone 18系列及iPhone Duo確定同步開賣後，實際售價、首波供貨量，以及搭配黑鑽2%回饋後的價格差距，將成為會員是否選擇在好市多購機的關鍵。