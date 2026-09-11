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輝達強攻帶勁與庫藏股雙威 韓股半導體雙雄迎估值重估行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
輝達執行長黃仁勳。 路透
輝達執行長黃仁勳。 路透

隨著全球AI算力大戰持續升溫，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）最新發布的季度財報與未來展望再度技驚四座，不僅展現數據中心業務與下一代架構產能爬坡的凌厲動能，更徹底化解市場先前對硬體投資放緩的疑慮。

這股由矽谷吹向全球的極致算力風暴，順勢為高度綁定AI供應鏈的南韓股市注入強心針，其中尤以高頻寬記憶體（HBM）供應龍頭SK海力士及全球記憶體巨擘三星電子表現最為亮眼，引領台股唯一聚焦韓國市值龍頭的海外ETF大華韓國KOSPI50（009829）成為跨國ETF市場中最吸睛的焦點之一。

009829經理人賴昱廷指出，當前AI產業鏈的造血能力已非過去的泡沫化想像，而是擁有實打實的現金流作為後盾。全球四大雲端服務提供者（CSP）及主要半導體巨頭第2季的自由現金流（FCF）合計暴增至1,400餘億美元，年增率衝破百分之百，顯示出AI算力擴張正帶來極其豐厚的產業紅利。

在整體半導體產業的現金流貢獻中，光是SK海力士與三星電子兩大韓國記憶體巨頭就占據近八成比重，突顯出南韓科技業在全球AI硬體升級浪潮中無可取代的戰略地位。隨著各大科技巨頭持續加大對高階伺服器與HBM的長期採購合約（LTA）比重，韓股半導體雙雄的盈餘能見度已拉長至未來數個季度，徹底擺脫過去傳統消費性電子循環的悲觀影子。

賴昱廷表示，除產業基本面的極致轉強，南韓資本市場在籌碼面與制度面亦迎來結構性的重大轉折。回顧今年上半年，外資對韓股的提款動作主要源於龐大未實現獲利後的階段性結算，然而自進入第3季以來，外資賣壓已呈現急遽縮減，甚至部分主動型基金已開始出現轉賣為買的轉折訊號。

更令法人圈震撼的是，南韓半導體巨頭刻正執行史上最大規模的庫藏股買回計畫，SK海力士與三星電子每日平均買回金額規模驚人，此舉不僅直接在次級市場築起堅實的防守底部、有效提高外資的平均持股成本，更展現出管理層對自身企業價值的強烈信心與回饋股東的決心。

隨著公司積極買回並註銷股份，市場籌碼加速集中與沉澱，籌碼面結構正從過去的短線交易型資金，大幅轉向看好企業長期價值的法人機構。

賴昱廷從評價面與獲利表現來看，韓股目前的投資吸引力依舊高居全球主要市場前列。南韓旗艦企業第2季營業利益多數超越市場預期，預估未來12個月的股東權益報酬率（ROE）高達25.2%，一舉超越美股標準普爾500指數的23.9%；但反觀其評價，韓股遠期本益比（P/E）卻仍深陷歷史低位區間，存在極度不對稱的風險報酬比。

雖然短線上國際金融市場仍需消化美債殖利率波動等總體經濟干擾，但韓股兼具高ROE與低本益比的物美價廉特質，已吸引長線價值投資資金默默布局。對台灣投資人而言，在科技產業盈餘向上趨勢明確的背景下，透過貼緊韓股前50名市值巨擘的009829，無疑是掌握這波韓股估值重估與AI硬體算力紅利的最直接途徑。

輝達 庫藏股 半導體

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