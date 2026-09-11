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花旗基金會投入2,500萬美元 協助青年掌握AI時代的職涯新機會

經濟日報／ 記者任珮云／即時報導

花旗基金會（Citi Foundation）11日宣布啟動第四屆「全球創新挑戰賽」（Global Innovation Challenge），並推出總額2,500萬美元的徵件計畫（RFP），協助全球青年培養在AI驅動經濟環境中，脫穎而出所需的技能、經驗與發展機會。

花旗社區投資與發展主管暨花旗基金會負責人 Brandee McHale 表示：「隨著科技快速改變未來職場型態，對於年輕人，尤其是來自低收入社區的青年，正面臨重大挑戰與全新機會。具備AI能力正是掌握這些機會的關鍵。透過全球創新挑戰賽，花旗希望協助年輕人建立AI素養，培養未來職場所需技能，成為下一世代的創新者與領導者。」

根據世界經濟論壇（World Economic Forum）研究，約66%的雇主預期將聘用具備專業AI技能的人才，顯示AI與數位素養已成為當前及未來職場中所需的重要能力。然而，AI在創造新機會的同時，卻也可能擴大數位鴻溝，使缺乏相關資源與技能的青年在職場競爭中面臨挑戰。

研究也指出，以人為本的核心能力同樣不可或缺。超過60%的雇主表示，對批判性思考、韌性及適應力等軟實力的需求持續增加。除了技術專長外，提升這些軟實力也有助於提升就業競爭力，並促進向上經濟流動。

為協助青年縮小數位與AI落差，本屆全球創新挑戰賽將向50家社區組織提供各50萬美元補助金，支持其推動以下工作：

• 協助低收入青年培養AI相關能力及職場所需的核心軟實力，例如提示工程（Prompt Engineering）、數位內容創作、問題解決及批判性思考能力。

• 透過社區中心提供共享設備，以及可在網路資源有限環境下運作的數位平台等資源，協助青年探索並獲得更多就業機會。

• 將AI工具整合至既有青年就業計畫中，提升計畫成效與青年培力成果。

• 建立並深化跨領域合作夥伴關係，分享最佳實務操作、提升組織能力，並回應持續變化的人才需求。

本屆挑戰賽延續花旗基金會長期支持青年的承諾，包括已推動十年的「Pathways to Progress」計畫，以及聚焦促進青年就業的2025全球創新挑戰賽。花旗同仁也透過志工服務、導師輔導、職涯教練及多元培訓工作坊，全年協助青年提升就業能力。

符合資格的機構可於美東時間2026年10月6日（星期二）中午12時（台灣時間10月7日凌晨0時）前提交申請。獲選名單將於2027年公布。

花旗 青年 基金

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