台積電 CoWoS 產能擴產仍無法跟上 AI 需求 訂單外溢非台積電陣營

台積電（2330）CoWoS產能在海內外擴產仍無法跟上AI需求，且擴充產能需要時間，也讓客戶群訂單外溢帶動非台積電陣營英特爾、日月光（3711）投控、Amkor與矽中介層供應商聯電（2303）、世界先進等需求高速成長。

法人分析，台積電 CoWoS 產能預計從 2026 年底的 130 kwpm將在2028 年底的擴至260 kwpm，擴產重心在美國亞利桑那州（AP9/10）及台灣 AP7。

不過由於客戶群需求暴增，客戶已積極驗證另一條非台積供應鏈，法人預估非台積電陣營（日月光投控、Amkor 等2028 年底產能換算相當於CoWoS 產能將擴至 110 kwpm。

英特爾方面Intel EMIB-T 法人認為若轉換為 12 吋 CoWoS 等效晶圓後，預估 2027 年產能達 15–20 kwpm，2028 年達 40–45 kwpm，雖然相較於上述規模仍不大但有助於改善先進封裝緊繃干擾前段出貨情況。

台積電CoWoS訂單已爆滿多年，主要是先進封裝後段擴產速度跟不上台積前段需求，先前已外傳後段先進封裝部分英特爾（Intel）馬來西亞廠加入協助幫忙，一同服務共同的大客戶。

台積電董事長魏哲家先前在7月法說會上已公開指出，台積電專注前段先進封裝，後段短缺部分樂見更多廠商加入供應產能，進而能提供彈性。