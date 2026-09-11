聽新聞
0:00 / 0:00
美光台灣目前員工集體持股 市值逾千億元
記憶體大廠美光（Micron）祭出「全民皆股東」策略。美光表示，台灣員工年度股票獎酬將達100%覆蓋，今年新一輪年度配股預計10月底授予，讓全體員工都能成為公司股東。
值得注意的是，目前美光台灣員工集體持有的公司股票，依現值估算，總市值已超過新台幣1,000億元，規模相當可觀。
美光今年宣布向全球逾6萬名員工發放公司史上最高規模獎酬，其中，除了現金獎金與年度績效獎金之外，股票獎酬也成為整體薪酬制度的重要一環。
美光指出，公司推動年度配股制度，股票獎酬覆蓋率達100%，也就是說，不分職務，全體符合資格員工都有機會透過年度股票獎酬持有美光股份。
據了解，美光今年度股票獎酬預計於10月底正式授予。回顧該公司多年來持續推動全員持股，目前台灣員工合計持有的美光股票，依現行股價換算，總市值已超過1,000億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。