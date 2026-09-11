美光台灣目前員工集體持股 市值逾千億元

記憶體大廠美光（Micron）今（11）日宣布，將向全球逾6萬名員工發放2026會計年度（FY26）獎酬，規模創公司史上新高，其中，台灣員工除可獲得每人新台幣100萬元感謝現金獎金外，年度績效獎金最高更達基本目標的500%，加計股票獎酬後，台灣產線員工整體薪酬更相當於35至68個月薪資。

2026-09-11 09:54