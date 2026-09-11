美光發史上最高獎酬 台灣員工百萬獎金入袋、產線最高領68個月薪資

記憶體大廠美光（Micron）今（11）日宣布，將向全球逾6萬名員工發放2026會計年度（FY26）獎酬，規模創公司史上新高，其中，台灣員工除可獲得每人新台幣100萬元感謝現金獎金外，年度績效獎金最高更達基本目標的500%，加計股票獎酬後，台灣產線員工整體薪酬更相當於35至68個月薪資。

美光表示，此次FY26獎酬是公司成立以來最高水準，主要為肯定員工今年對公司營運成果的貢獻，也彰顯公司讓員工共享成長果實的長期承諾。

其中，台灣地區於2025年8月29日前到職的員工，每人將可獲得100萬元感謝現金獎金；FY26期間新進員工則依實際在職期間按比例發放。

除百萬元現金獎勵外，美光台灣員工FY26年度績效獎金最高可達基本目標的500%，另有額外股票獎酬，其中，台灣產線員工加計相關獎酬後，整體薪酬約相當於35至68個月薪資。

美光並揭露，台灣員工FY26現金薪酬將從170萬元起跳；以初階工程師為例，平均現金薪酬約290萬元，若再計入以授予價值計算的股票獎酬，平均整體薪酬可達340萬元。

台灣目前是美光全球布局的重要生產與技術重鎮。美光在台員工人數約1.5萬人，累計投資金額已逾1.6兆元，是美光全球DRAM製造與技術發展的核心據點之一。