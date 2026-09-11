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力挺蘋果！鴻海董事長劉揚偉現身 為蘋果新任執行長特納斯站台

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉（左二）與蘋果新任執行長特拉斯（右二）。鴻海集團／提供
鴻海董事長劉揚偉（左二）與蘋果新任執行長特拉斯（右二）。鴻海集團／提供

蘋果秋季發表會甫登場，鴻海（2317）董事長劉揚偉率領輪值CEO蔣集恆驚喜現身，力挺大客戶蘋果的發表會，這也是蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）上台後首場發表會，劉揚偉現身站台，顯示力挺蘋果的決心。

鴻海在官方臉書網站貼文表示，恭喜Apple成功舉辦精彩的新品發表會！很榮幸鴻海團隊第一時間在 Apple Park，與長期合作夥伴一同見證這個重要時刻。期待未來繼續攜手前行，創造更多可能！

鴻海是蘋果最大供應商，包括最新的iPhone Duo、iPhone 18系列、MacBook筆電、Mac mini，甚至是AI伺服器等產品，鴻海都是主力供應商。

鴻海 劉揚偉 蘋果 特納斯

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蘋果軟體大進擊 協力廠沾光…鴻海、廣達有望進補

蘋果本次秋季新品發表會不僅硬體推陳出新，也在軟體與AI下足功夫，包括隨最新作業系統iOS 27登場的次世代AI（Apple Intelligence），模型能力更強，並推出新版獨立Siri AI。底層由Apple Foundation Models結合Google Gemini技術驅動聯網強化，可協作支援超過30萬款App。

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