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力挺蘋果！鴻海董事長劉揚偉現身 為蘋果新任執行長特納斯站台
蘋果秋季發表會甫登場，鴻海（2317）董事長劉揚偉率領輪值CEO蔣集恆驚喜現身，力挺大客戶蘋果的發表會，這也是蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）上台後首場發表會，劉揚偉現身站台，顯示力挺蘋果的決心。
鴻海在官方臉書網站貼文表示，恭喜Apple成功舉辦精彩的新品發表會！很榮幸鴻海團隊第一時間在 Apple Park，與長期合作夥伴一同見證這個重要時刻。期待未來繼續攜手前行，創造更多可能！
鴻海是蘋果最大供應商，包括最新的iPhone Duo、iPhone 18系列、MacBook筆電、Mac mini，甚至是AI伺服器等產品，鴻海都是主力供應商。
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