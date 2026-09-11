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台歐科技合作緊密　吳誠文：建立具韌性供應鏈很重要

中央社／ 記者吳柏緯安特衛普10日專電

台灣與歐洲的科技合作越來越緊密且涵蓋眾多領域，台灣卓越的半導體技術更受青睞。國科會主委吳誠文指出，在地緣政治影響及供應鏈說斷就斷風險下，民主國家建立安全且具韌性的供應鏈，已是當前重要課題。

第3屆「台灣歐洲晶片創新論壇」（TECIF）於9、10日在比利時安特衛普舉行，國科會主委吳誠文出席並致詞。

吳誠文接受中央社專訪時，從台灣與歐盟之間的科技合作、科技人才交流與培育著眼，分析台灣半導體如何協助國際夥伴並建立可靠供應鏈，拓展至前瞻科技領域。

吳誠文表示，從地緣政治衝突到COVID-19疫情，都顯示全球供應鏈可能「說斷就斷」，為了國家安全與經濟發展，所有國家都必須確保供應鏈安全。建立安全且具韌性的供應鏈，已是全世界民主國家的重要課題。

他說，台灣過去50年來在半導體教育、研發及產業發展上從未中斷投資，不僅掌握先進製程製造，也持續深耕成熟製程、晶片設計及先進封裝等完整生態系。相反地，歐盟國家在半導體製造領域逐漸失去優勢而有危機感、美國在過去20、30年逐步放棄投資，如今要重新找回優勢極不容易，因此跨國合作勢在必行。

談及具體的合作領域，吳誠文指出，半導體的重要性在於支撐AI算力設備、量子運算及未來智慧機器人產業。未來的服務型機器人極度仰賴AI，若沒有台灣的半導體與AI硬體產業緊密支持，全球各國在創新應用的供應鏈上就會面臨中斷。

吳誠文進一步提到更前瞻的太空產業，台灣的半導體也會扮演重要角色。

他說，現在的太空科技的應用不只是通訊備援網路、遙測衛星與氣象衛星傳統服務。國家安全及全球通訊都要仰賴新世代的低軌通訊衛星發展，未來甚至延伸到月球與深空探索。而無論是什麼樣的科學技術，都需AI支持，種種需求造就了全世界必須要仰賴台灣的半導體。

台灣雖然擁有半導體優勢，然而吳誠文也提醒不能因此停下腳步，仍需要在各式各樣嶄新的科技應用領域創造台灣的價值。

他指出，西方國家雖然在製造端能量不足，但在先進創新領域發展相當優異。因此台灣與這些國家可以相互合作，無論是在量子、太空科技、機器人，甚至在先進的能源領域，雙方合作能形成正向循環，台灣也會受益。

這樣的跨國連結中，國科會扮演統籌科技政策、預算編列與各部會研發資源，連接學術界與法人機構。吳誠文提到，國科會轄下的3個園區管理局，共有18個科學園區，是全台科技產業最核心的基地，科學園區廠商創造的產值更超過全國GDP的20%以上。

在跨國應用與產業合作方面，吳誠文以台積電赴德國德勒斯登設廠為例表示，這樣的投資扮演了領頭角色，一旦有了需求，接下來包含台灣企業以及歐盟國家企業將會慢慢聚集，並在德勒斯登附近整合成完整的供應鏈。

他分析，除了原先設定的車用晶片市場外，未來歐盟在機器人、太空、量子及生醫健康等領域若出現需求，勢必也會帶動產業發展，進一步深化與台灣的連結。

產業合作離不開人才培育與交流，吳誠文說明，近年多個中東歐國家跟台灣的關係越來越密切，從捷克、波蘭到德國德勒斯登，皆啟動學界與研究機構的人才培育和交流計畫，國科會與教育部也有不同的計畫促進合作。

面對全球高階科技人才的競爭與跨境調度的挑戰，吳誠文強調，未來可以透過先進網路協作與頻繁互訪，「把合作對象當成我們的人力，對方也把我們的人力當成他們的人力」，相互合作，在既有的人力之下可以完成更多事情。

吳誠文 供應鏈 韌性 半導體

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