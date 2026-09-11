華碩宣布20億美元ECB完成訂價 轉換價1,384.6元溢價4成

華碩（2357）9月宣布發行海外第二次無擔保轉換公司債（ECB）及第一次無擔保交換公司債，兩筆總募集上限25億美元，10日宣布ECB順利完成轉換價訂價為1384.6元，溢價40%，顯示投資人看好華碩未來成長性，願意以高溢價認購華碩海外公司債。

華碩由於本業獲利穩健成長，公司掛牌以來鮮少對外募資，2006年曾第一次國內無擔保公司債，隨後20年都沒有再辦理過募資，今年隨業務擴張，華碩表示基於營運需求，為外幣購料做準備，決議以不高於15億美元發行ECB，並以不超過10億美元辦理海外無擔保交換公司債，其中ECB是第二次發行，10日完成訂價。

華碩表示海外公司債總額15億美元，發行期5年，掛牌地點是新加坡交易所，僅發行B券公司債，債券面額20萬美元或如超過20萬美元則以10萬美元的倍數發行，發行日期9月17日，票面利率為年利率0%，到期日按債券面額加計年利率為1.7%收益率以美元將債券贖回。

華碩海外可轉換公司債轉換價格訂為1,384.60元，轉換價格是9月10日收盤價989元的140%訂定，顯示市場投資人反應正面，對華碩成長前景有信心。

華碩今年隨布局AI（人工智慧）伺服器有成，月營收在6月已經衝破千億元大關，8月營收950億元則是歷史次高，累計前8月營收6451.93億元，年成長42%，以此業績增幅，年營收挑戰兆元在望，為籌備未來營運周轉及購料需求，華碩也打破20年不對外籌資的慣例，一口氣發行兩筆海外公司債。

2026年面臨AI伺服器單價高及關鍵零組件缺貨壓力，許多搶料前提是現金訂料，加上美國設立製造據點，營運周轉金需求也比以往要高。