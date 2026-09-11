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蘋果秋季新品發表會 高盛點將11家台廠受惠
高盛證券在蘋果秋季新品發表會結束後第一時間發出報告指出，蘋果首款折疊手機iPhone Duo價格具有競爭力，預期銷售第一年出貨量基準情境可達1,400萬支，樂觀情境上看3,500萬支。
加上新推出iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max，高盛看好iPhone供應鏈後市，點名台積電（2330）、鴻海、新日興、奇鋐、全新、大立光、南電、景碩、臻鼎-KY、台光電、台達電等11檔台廠，均建議「買進」。
高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，首款折疊iPhone具有針對大眾市場設計、新形態搭載最新技術、以及具競爭力的價格等三大特點。
大眾市場設計方面，高盛看好極具攜帶性，能吸引更廣泛的消費群體。
另外，全新的產品形態將帶來新型態使用場景，進一步吸引消費者購買使用。
售價方面，iPhone Duo起售價1,999美元，比三星 Galaxy Z Fold8 Ultra在美起售價2,099.99美元低，加上iPhone鐵粉偏高的購買力，有助銷售創造佳績。
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