蘋果秋季新品發表會 高盛點將11家台廠受惠

台灣是蘋果新iPhone首發市場，電信三雄昨（10）日公布iPhone 18 Pro系列與iPhone Duo預約、開賣及資費訊息。雖然新機創史上最貴價格，但搭配最高資費、綁約四年，仍可望零元購機。多家銀行也針對各大電商及蘋果直營通路推出信用卡刷卡與分期優惠，搶打「蘋果光」。

2026-09-11 00:51