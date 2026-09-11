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蘋果新iPhone 電信業強打零元方案
台灣是蘋果新iPhone首發市場，電信三雄昨（10）日公布iPhone 18 Pro系列與iPhone Duo預約、開賣及資費訊息。雖然新機創史上最貴價格，但搭配最高資費、綁約四年，仍可望零元購機。多家銀行也針對各大電商及蘋果直營通路推出信用卡刷卡與分期優惠，搶打「蘋果光」。
中華電信（2412）昨日下午三時開放網路門市搶先限量預約，兩分鐘就額滿。業者樂觀看好銷售表現，預期開賣就會供不應求。
台灣大預計今（11）日上午11時起開放全產品線預約，遠傳明（12）日晚上八時與蘋果官網同步開放預購。電信業者銷售部分，iPhone 18 Pro系列、Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4將於下周五（18日）上午八時開賣，iPhone Duo將於10月23日上午八時開賣。
電商方面，momo購物和網家預計明日晚間八時開放iPhone 18 Pro系列網路預購，18日開賣；iPhone Duo則在10月16日晚間八時開放預購，10月23日開賣。
國泰世華銀行、台北富邦、中國信託銀行、玉山銀行、台新銀行、永豐銀行等也針對各大電商及蘋果直營通路推出信用卡刷卡與分期優惠。
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