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蘋果新iPhone入門款 在台售價大漲5,000元
蘋果新一代旗艦機iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max如市場預期調高起售價，美國市場訂價分別為1,199美元與1,299美元，較上一代機型各調漲100美元，調幅介於7.6%至8.3%。
台灣市場售價漲幅更為顯著，iPhone 18 Pro起售價為新台幣44,900元，iPhone 18 Pro Max起售價為49,900元，入門款較前一代大漲5,000元。兩款旗艦機型均提供256GB、512GB、1TB及2TB四種儲存容量規格供消費者選擇，滿足不同儲存需求。
雖然售價調漲，蘋果也在旗艦系列端出具體硬體升級。全系列搭載台積電2奈米A20 Pro晶片，記憶體頻寬增50%，並採晶粒與記憶體並排直連均熱板架構，螢幕動態島面積亦同步縮小。外觀維持經典鋁金屬與玻璃背蓋，包括黑色與銀色，並新增冰川藍與勃根地紅兩種新配色。影像系統更迎來近年最大革新，4800萬畫素主鏡頭首度搭載實體可變光圈葉片，可依拍攝環境動態調節進光量與景深散景，並加入Pro Controls專業操控與防AI偽造技術，讓高階攝影體驗大幅升級。
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