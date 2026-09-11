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蘋果軟體大進擊 協力廠沾光…鴻海、廣達有望進補

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
蘋果本次秋季新品發表會不僅硬體推陳出新，也在軟體與AI下足功夫。路透
蘋果本次秋季新品發表會不僅硬體推陳出新，也在軟體與AI下足功夫。路透

蘋果本次秋季新品發表會不僅硬體推陳出新，也在軟體與AI下足功夫，包括隨最新作業系統iOS 27登場的次世代AI（Apple Intelligence），模型能力更強，並推出新版獨立Siri AI。底層由Apple Foundation Models結合Google Gemini技術驅動聯網強化，可協作支援超過30萬款App。

蘋果將在9月14日更新iOS作業系統、推出新版AI，也代表後續需要更多雲端與算力支援用戶，法人看好，鴻海（2317）與廣達等AI伺服器供應商可望沾光。

Siri AI由Apple Intelligence驅動，可以自然對話方式獲得更好回答，並以獨立App呈現。第一波Beta版透過9月更新iOS上線，僅支援英文；10月推出支援法文、日文、韓文、葡萄牙文與西班牙文等五種語言版本，尚未公布支援中文的發表時間。

外界指出，新的Siri AI助理能理解更複雜的問題與多步驟指令，不過，雖然iOS 27支援機型從iPhone 11、iPhone SE第二代起一路涵蓋到最新機種，但進階的Apple Intelligence和Siri AI體驗主要集中在iPhone 15 Pro以上與iPhone 16至18系列的近三年新產品，部分高階功能僅限iPhone 18 Pro與折疊機等最新頂規機型。

研調機構看好iPhone 18 Pro系列與iPhone Duo帶動買氣，也增加蘋果AI系統使用量。供應鏈方面，鴻海集團位於德州休士頓北部的廠區有兩幢主要建築，其中一幢用於組裝蘋果的AI伺服器，以驅動蘋果自家硬體產品的AI功能。

鴻海輪值CEO蔣集恆之前表示，明年客戶對AI產能需求仍非常強勁，資本支出持續增加，包括台灣、美國、墨西哥及越南等地皆有擴產規劃；鴻海也因應客戶需求，擴大德州、威州、俄州及加州研發與製造量能。

廣達上半年資本支出約218億元，用於擴充美國加州及泰國廠區的產能，兩地合計占資本支出超過八成。廣達表示，持續進行AI相關的海內外產能擴充，目前執行進度符合預期，今年底前產能規模可望較2025年底倍增。

軟體 Apple iOS

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