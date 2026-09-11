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緯穎強攻伺服器 資本支出將躍進

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

AI伺服器代工大廠緯穎（6669）加速全球新產能布局，緯穎財務長陳昌偉表示，預計明年美國廠產能將會提升至總產能兩成，加上AI伺服器商機持續成長，預計下半年將投入資本支出9.42億美元（約新台幣298億元）在新產能擴充，預估明年還可望更高，且後續將持續提升水冷散熱產品。

緯穎不斷衝刺AI伺服器新產能布局，其中美國更是公司去年以來的新產能擴充主要焦點。陳昌偉指出，美國廠新產能今年持續提升，預計明年占緯穎整體產能將上看兩成，屆時將改變緯穎現在墨西哥產能占七成、馬來西亞二成、歐洲一成的產能規劃。不過他強調，墨西哥未來仍是公司最大生產據點，預計美國廠明年產能規模將達墨西哥四分之一。

且為因應後續新產能規劃，緯穎預計今年下半年資本支出將上看9.42億美元，將明顯高於今年上半年（121億元）。陳昌偉表示，預計明年將會把資本支出投入台灣總部大樓擴增，以及台南廠、馬來西亞新廠新建之外，還會強化各廠區的水冷產品產能，以及增加電力基礎建設規劃，因此預計明年全年資本支出還可望比今年更高。

緯穎公告8月合併營收1,443.12億元、月成長22.6％，創下單月歷史新高，相較去年同期大幅增加50.4％。累計今年前八月合併營收達8,166.58億元、年增42.8％，創歷史同期新高。

伺服器 資本支出 緯穎

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