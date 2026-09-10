雷虎攜中科院導入自主渦噴動力 鐵三角渦輪版進軍美國陸軍軍工展AUSA

無人機大廠雷虎科技（8033）10日宣布，雷虎科技攜手國家中山科學研究院導入CS-80自主渦噴動力鐵三角渦輪版PD-136j Turbojet，將於10月進軍美國陸軍協會軍工展AUSA，向國際市場展示台灣在低成本、可量產巡飛無人機與自主動力鏈上的整合成果，全力搶攻美國及全球無人機市場。

雷虎科技與國家中山科學研究院是在2026年8月20日簽署合作備忘錄，雙方將就「微型渦輪噴射引擎製作與測試技術」展開合作，推動台灣無人載具關鍵動力與核心零組件自主化，並強化非紅供應鏈能量。

雷虎科技FPV無人機為亞洲首家取得美國國防部Blue UAS認證，此次合作聚焦無人載具核心動力，中科院提供長期累積的國防科研與技術研發能量，雷虎則投入無人載具平台設計、系統整合、製造與量產經驗，共同研議技術深化與應用路徑。

後續技術執行、授權與合作細節，將依個別項目另行協議並簽訂契約；相關組裝、生產與製造作業原則上在台灣進行，以進一步深化國內研發、製造及關鍵供應鏈能力。

本項合作直接對應雷虎「鐵三角」Persistent Dominance系列在動力端的核心需求。系列中渦輪噴射型號PapaDelta PD-136j Turbojet，規劃搭載中科院CS-80微型渦輪噴射引擎；同系列另有搭載雷虎250cc活塞引擎的型號。

兩型共用同一鋁合金沖壓成型機體，由雷虎子公司科建鋁船承製，以模組化機體搭配不同動力，兼顧量產一致性與任務彈性。

PapaDelta PD-136j Turbojet規劃於今年10月赴美國華盛頓，參加美國陸軍協會主辦的軍工展AUSA，向國際市場展示台灣在低成本、可量產巡飛無人機與自主動力鏈上的整合成果。