快訊

成淵高中師生腹瀉！衛生局抽查北市6高中熱食部均有缺失 最重恐罰2億

聽新聞
0:00 / 0:00

雷虎攜中科院導入自主渦噴動力 鐵三角渦輪版進軍美國陸軍軍工展AUSA

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
雷虎鐵三角渦輪版PD-136j Turbojet搭配中科院CS-80渦輪引擎。雷虎科技提供
雷虎鐵三角渦輪版PD-136j Turbojet搭配中科院CS-80渦輪引擎。雷虎科技提供

無人機大廠雷虎科技（8033）10日宣布，雷虎科技攜手國家中山科學研究院導入CS-80自主渦噴動力鐵三角渦輪版PD-136j Turbojet，將於10月進軍美國陸軍協會軍工展AUSA，向國際市場展示台灣在低成本、可量產巡飛無人機與自主動力鏈上的整合成果，全力搶攻美國及全球無人機市場。

雷虎科技與國家中山科學研究院是在2026年8月20日簽署合作備忘錄，雙方將就「微型渦輪噴射引擎製作與測試技術」展開合作，推動台灣無人載具關鍵動力與核心零組件自主化，並強化非紅供應鏈能量。

雷虎科技FPV無人機為亞洲首家取得美國國防部Blue UAS認證，此次合作聚焦無人載具核心動力，中科院提供長期累積的國防科研與技術研發能量，雷虎則投入無人載具平台設計、系統整合、製造與量產經驗，共同研議技術深化與應用路徑。

後續技術執行、授權與合作細節，將依個別項目另行協議並簽訂契約；相關組裝、生產與製造作業原則上在台灣進行，以進一步深化國內研發、製造及關鍵供應鏈能力。

本項合作直接對應雷虎「鐵三角」Persistent Dominance系列在動力端的核心需求。系列中渦輪噴射型號PapaDelta PD-136j Turbojet，規劃搭載中科院CS-80微型渦輪噴射引擎；同系列另有搭載雷虎250cc活塞引擎的型號。

兩型共用同一鋁合金沖壓成型機體，由雷虎子公司科建鋁船承製，以模組化機體搭配不同動力，兼顧量產一致性與任務彈性。

PapaDelta PD-136j Turbojet規劃於今年10月赴美國華盛頓，參加美國陸軍協會主辦的軍工展AUSA，向國際市場展示台灣在低成本、可量產巡飛無人機與自主動力鏈上的整合成果。

中科院 鐵三角 軍工

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／伊朗捕獲美軍高科技無人潛艇！五角大廈淡化：舊型號已故障

世紀民生搶攻AI無人機！從飛控大腦到無人船　布局非紅供應鏈新商機

晶創台灣軟硬體建置 卓榮泰：重點打造半導體EDA產業鏈平台

工研院：四面向攻AI無人載具

相關新聞

NVIDIA攜Palantir打造主權AI 黃仁勳：AI供應鏈牽動數兆美元經濟

輝達（NVIDIA）與美國大數據分析與AI 軟體大廠Palantir Technologies 10日宣布合作，將主權 AI 導入關鍵供應鏈，並率先從NVIDIA自身營運開始部署。雙方將整合NVIDIA Nemotron開放模型、Palantir Foundry與Artificial Intelligence Platform（AIP），搭配Palantir Ontology，協助企業掌握供應鏈瓶頸、進行情境規劃，並加快物料配置等營運決策。

iPhone Duo怎麼唸？正確發音曝光 台灣網友狂喊「I do」笑翻

iPhone Duo怎麼唸？蘋果首款摺疊手機名稱曝光後，「I do」諧音梗意外爆紅，但Duo真正發音到底怎麼念？有3C部落客解析命名巧思，台灣網友更玩出各種搞笑版本…

雷虎攜中科院導入自主渦噴動力 鐵三角渦輪版進軍美國陸軍軍工展AUSA

無人機大廠雷虎科技（8033）10日宣布，雷虎科技攜手國家中山科學研究院導入CS-80自主渦噴動力鐵三角渦輪版PD-136j Turbojet，將於10月進軍美國陸軍協會軍工展AUSA，向國際市場展示台灣在低成本、可量產巡飛無人機與自主動力鏈上的整合成果，全力搶攻美國及全球無人機市場。

MIC揭數位健康新趨勢 AI醫療Edge AI應用商機浮現

資策會產業情報研究所（MIC）於8日至10日舉辦2026 MIC FORUM Fall《躍進 AI Leap》研討會，10日聚焦數位健康的需求與產業競爭轉變，以及當AI進入醫療核心場域，醫療Edge AI應用的商機與課題。

MIC揭AI下一戰 世界模型與建模雙生引爆實體AI商機

資策會產業情報研究所（MIC）於8日至10日舉辦2026 MIC FORUM Fall《躍進 AI Leap》研討會，10日關注邁向實體AI（Physical AI）的兩大關鍵技術—「世界模型」與「建模雙生」。

數發部：全球6G預計2030年起逐步商轉 台灣需提前布局

數發部次長葉寧今天表示，全球6G預計2030年起逐步商轉，台灣須緊扣國際趨勢提前準備，特別是6G將深度整合地面行動通訊與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。