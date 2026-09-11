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高科技出貨旺 航空物流業沾光

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

AI伺服器、半導體及網通設備出貨持續升溫，帶動航空物流需求維持高檔，台驊（2636）、中菲行、捷迅8月營收同步成長，其中台驊年增逾八成、中菲行年增近四成，反映高科技供應鏈仍是物流市場主要成長動能。

業內人士指出，隨第3季進入電子產業傳統旺季，業者看好9月後備貨需求升溫，空運及整合物流需求可望延續強勢。

台驊8月合併營收29.09億元，月增3.4%、年增85.4%；中菲行8月自結合併營收34.15億元，年增39.1%；捷迅8月營收7.99億元，月增13.5%、年增7.8%，三家業者營收均維持成長。

業界指出，目前航空物流需求仍由AI伺服器、半導體設備及高階電子零組件支撐，尤其跨太平洋航線運能持續吃緊，高科技產品出貨占用大量艙位，部分航線載運率及運價維持高檔。

展望後市，第3季進入電子產業旺季，9月起高科技客戶備貨需求逐步升溫。台驊表示，將持續依各地區貨量與客戶需求調整資源配置；中菲行看好AI及半導體需求持續支撐航空物流市場；捷迅則預期，AI伺服器相關高單價貨品若維持成長，將有助空運需求延續高檔。

物流 科技 中菲行

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